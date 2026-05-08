Torna il Mercato Contadino a Busto Arsizio: sapori e tradizioni al Parco Comerio

Domenica 10 maggio 2026, il Parco Comerio di Busto Arsizio torna a ospitare i sapori e i profumi della terra con una nuova edizione del Mercato Contadino. Dalle ore 9 alle 13, l’area verde (accessibile da via Espinasse, via Magenta e via Silvio Pellico) si trasformerà in una vetrina d’eccellenza per l’agricoltura locale e il cibo di qualità.

Un’eccezione nel calendario

Per il solo mese di maggio, l’appuntamento bustocco subisce una variazione di data: si terrà infatti la seconda domenica del mese (il 10 maggio), per poi tornare alla sua collocazione abituale della terza domenica a partire dal mese di giugno. L’iniziativa è il frutto della stretta collaborazione tra Slow Food Legnano APS, Slow Food Valle Olona APS e una rete di produttori del territorio che hanno già consolidato esperienze di successo in altri comuni dell’Alto Milanese e del Varesotto.

Eccellenze a chilometro zero

Il mercato rappresenta una vera e propria celebrazione della biodiversità e della stagionalità. Passeggiando tra i banchi nel parco, i cittadini potranno acquistare direttamente dai produttori una vasta gamma di alimenti: dai salumi ai formaggi, dal pane ai dolci, passando per miele, vino, olio, birra, riso, carne e farine, oltre naturalmente a frutta e verdura fresche di stagione.

Non si tratta di una semplice compravendita, ma di un’esperienza di consumo consapevole. I produttori presenti hanno infatti scelto di restare fuori dai circuiti della grande distribuzione per privilegiare il rapporto diretto con l’utente finale. Questo dialogo permette di condividere informazioni preziose sull’origine dei prodotti, sulle tecniche di lavorazione e sui benefici di una corretta educazione alimentare.

Una rete territoriale per la cultura del cibo

Il Mercato Contadino di Busto Arsizio è parte di un circuito più ampio che coinvolge diverse piazze storiche: da Villa Cortese e Cantalupo a Legnano, San Vittore Olona, Ossona e Nerviano. L’obiettivo comune è la salvaguardia della storia e della cultura alimentare delle comunità locali, proteggendo al contempo il paesaggio e stimolando stili di vita più sostenibili. Per restare aggiornati sulle prossime tappe e sui produttori presenti, è possibile consultare la pagina Facebook “Mercati Contadini Alto Milanese”.