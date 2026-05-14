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Torna la grande festa della Maratonina del Rugareto

Tre diversi percorsi e quattro ristori, pranzo finale e musica dal vivo: gli ingredienti della giornata di corsa e solidarietà nel Parco del Rugareto

Cislago - Maratonina del Rugareto

Domenica 17 maggio 2026 torna a Cislago uno degli appuntamenti più attesi dagli appassionati di camminate all’aria aperta e della vita nei boschi: la “Maratonina del Rugareto”, giunta quest’anno alla quattordicesima edizione. La manifestazione ludico motoria, organizzata da 5 Cascine Cislago A.S.D. con il patrocinio del Comune di Cislago e del Parco del Rugareto, in collaborazione con Avis Cislago, rappresenta ormai una tradizione consolidata capace di richiamare ogni anno centinaia di partecipanti tra sportivi, famiglie, gruppi di amici e amanti della natura.

L’evento, promosso nell’ambito degli scopi istituzionali FIASP, prenderà il via da Villa Isacchi, in via Don Luigi Monza 29, con partenze libere previste tra le 8 e le 9 del mattino. I partecipanti potranno scegliere tra tre differenti percorsi da circa 7, 15 e 19 chilometri, studiati per permettere a tutti di vivere la giornata secondo il proprio ritmo e le proprie possibilità. I tracciati attraverseranno il Bosco del Rugareto e le aree verdi del territorio, offrendo un’occasione per riscoprire paesaggi naturali, cascine storiche e sentieri immersi nel verde.

Lungo il percorso saranno presenti quattro punti ristoro collocati in località Cavalli, nella frazione Massina, al Roccolo, alla cascina Visconta e al ristoro finale, pensati per garantire accoglienza e supporto ai partecipanti durante tutta la manifestazione. La maratonina non sarà soltanto un momento dedicato al movimento e allo sport all’aria aperta, ma anche una festa comunitaria costruita attorno ai valori della socialità e della condivisione.

Al termine della camminata, infatti, i partecipanti potranno fermarsi per il pranzo organizzato nell’area ristoro curata dalla Cooperativa Sociale Il Granello Don Luigi Monza. Il ricavato contribuirà a sostenere i progetti di residenzialità della cooperativa sociale, aggiungendo così anche un importante valore solidale all’iniziativa. Il menu proporrà diversi piatti tra cui pasta gratinata, insalata di farro vegetariana, panino con salamella e tomino alla piastra, oltre a patatine, bevande, birra e vino. Il pranzo sarà preparato dal ristorante “IN-perfezione” e sarà accompagnato dalla musica live dei “Futura Rock Italiano e revival”, creando un’atmosfera di festa aperta a tutti.

Grande attenzione sarà dedicata anche ai più piccoli grazie al percorso didattico pensato per bambini e scuole. L’iniziativa accompagnerà i giovani partecipanti alla scoperta degli animali e dei segreti del Bosco del Rugareto, con l’obiettivo di sensibilizzare le nuove generazioni al rispetto dell’ambiente e alla conoscenza del patrimonio naturalistico locale. Un’attività che si inserisce perfettamente nello spirito della manifestazione, da sempre orientata alla valorizzazione del territorio e della vita all’aria aperta.

Iscrizioni e logistica

Le iscrizioni saranno possibili direttamente la mattina della manifestazione, dalle 7.45 alle 8.45, a Villa Isacchi. Per i soci FIASP la quota di partecipazione sarà di 4 euro, mentre per i non soci sarà di 5 euro. I partecipanti non tesserati potranno registrarsi mostrando il QR code generato tramite il portale FIASP, la tessera sanitaria, la carta d’identità elettronica oppure fornendo nome, cognome e data di nascita. Saranno inoltre accettate iscrizioni di gruppo per un minimo di 15 partecipanti entro mezzogiorno di sabato 16 maggio, inviando i dati richiesti all’organizzazione tramite email o WhatsApp.

Per agevolare l’arrivo dei partecipanti, saranno predisposte tre aree parcheggio con accessi da via Don Luigi Monza, viale dello Sport e via Giacomo Matteotti.

 

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Pubblicato il 14 Maggio 2026
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