Torna “La Musica Ribolle”: due serate per dare voce ai talenti delle scuole superiori

Dopo il successo della prima edizione, torna a Milano “La Musica Ribolle”, il festival dedicato ai giovani talenti delle scuole superiori del Municipio 1. L’appuntamento è per venerdì 9 e sabato 10 maggio 2026, dalle 19 alle 22, negli spazi di Casa degli Artisti, in corso Garibaldi 89/A. L’iniziativa, a ingresso gratuito, nasce con l’obiettivo di offrire ai ragazzi uno spazio autentico di espressione artistica e condivisione, lontano dalle logiche della competizione. Sul palco saliranno oltre trenta giovani artisti, tra band e solisti provenienti da diversi istituti superiori milanesi, molti dei quali alla loro prima esperienza davanti a un pubblico.

Promosso dal Municipio 1 del Comune di Milano, il festival è sostenuto da Casa degli Artisti e Cooperativa Cresco, in collaborazione con l’associazione “I Taccuini Musicali di Alfredo” e con Milano Cantautori come media partner. Il coordinamento del progetto è affidato a Giorgio Galanti per Cooperativa Cresco e a Francesco Piccolomini Bandini per Casa degli Artisti. “La Musica Ribolle” vuole essere un luogo aperto e inclusivo, dove studenti e studentesse possano esibirsi liberamente attraverso musica dal vivo, brani originali o letture accompagnate da musica. Un’occasione per mettere in luce talenti emergenti e creare connessioni tra giovani artisti, pubblico e professionisti del settore.

«La cultura è un potente strumento di coesione sociale e si fa stando insieme. Molti ragazzi e ragazze hanno capacità creative che meritano attenzione, cura e luoghi fisici dove potersi esibire, crescere e creare comunità», sottolinea l’assessora alla Cultura del Municipio 1, Alessia del Corona.

Anche il presidente del Municipio 1, Mattia Abdu, evidenzia il valore sociale dell’iniziativa: «Sostenere iniziative come “La Musica Ribolle” significa investire nel talento e nella capacità dei giovani di immaginare e costruire il futuro culturale della nostra comunità. È attraverso spazi come questo che si rafforza il senso di appartenenza e si alimenta una cultura viva e partecipata».

A contribuire al progetto è anche l’associazione “I Taccuini Musicali di Alfredo”, impegnata nella promozione del giornalismo musicale e della critica tra i più giovani, coinvolgendo studenti emergenti nel racconto del festival.

Il titolo della rassegna richiama proprio l’energia creativa delle nuove generazioni: una musica “che ribolle”, pronta a emergere e a farsi ascoltare. Con questa seconda edizione, il festival punta a diventare un appuntamento stabile del territorio, capace di valorizzare musica, parola e creatività giovanile.

Informazioni

“La Musica Ribolle”

9 e 10 maggio 2026

Dalle 19 alle 22

Casa degli Artisti

Corso Garibaldi 89/A (ingresso da via Tommaso da Cazzaniga), Milano

Ingresso gratuito.