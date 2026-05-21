Torna la Sagra del Pesce di Calcinate: due giorni di cucina e musica sul lago

Il 6 e 7 giugno a Calcinate del Pesce appuntamento con la tradizione: stand gastronomico, live music e i sapori del lago per una festa che coinvolge tutta la comunità.

Torna uno degli appuntamenti più attesi della stagione estiva varesina. La Sagra del Pesce 2026 animerà Calcinate del Pesce il 6 e 7 giugno, con il consueto stand gastronomico allestito in via Ettore Ponti 153. Due serate — e un pranzo domenicale — all’insegna dei sapori del lago, della musica dal vivo e dello spirito di comunità che da anni caratterizza questa manifestazione.

Il menù

Il cuore della sagra è naturalmente la cucina. Il menù propone i piatti della tradizione lacustre, a partire dalle alborelle e dal pesce in carpione, affiancati dal filetto di pesce e dall’immancabile polenta, declinata nelle varianti con asino, zola e tomino. Per chi preferisce qualcosa di diverso non mancheranno salamelle, hot dog, patatine fritte e pasta condita a scelta con ragù, pesto oppure aglio, olio e peperoncino. È previsto anche il servizio asporto per chi vuole portare a casa i sapori della festa.

Il programma

Sabato 6 giugno lo stand gastronomico aprirà alle 19:00. Durante la serata sarà la band “Lavori in Corso” a tenere compagnia al pubblico con musica dal vivo. Domenica 7 giugno si replica con una doppia apertura: il pranzo a partire dalle 12:00 e la cena dalle 19:00. La serata conclusiva sarà animata da “Mario Sette”, per musica e ballo fino a tarda sera.

L’area è dotata di ampio parcheggio interno gratuito ed è possibile pagare con carta o altri sistemi di pagamento elettronico.

Chi non potrà esserci il primo weekend di giugno avrà un’altra occasione: gli organizzatori danno già appuntamento al 4 e 5 luglio per la festa di San Pietro.