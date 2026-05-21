Varese News

Tempo Libero

Varese

Torna la Sagra del Pesce di Calcinate: due giorni di cucina e musica sul lago

Il 6 e 7 giugno a Calcinate del Pesce appuntamento con la tradizione: stand gastronomico, live music e i sapori del lago per una festa che coinvolge tutta la comunità.

Festa del pesce a Calcinate del Pesce
Sagre, Fiere e Feste

06 Giugno 2026 - 07 Giugno 2026

Torna uno degli appuntamenti più attesi della stagione estiva varesina. La Sagra del Pesce 2026 animerà Calcinate del Pesce il 6 e 7 giugno, con il consueto stand gastronomico allestito in via Ettore Ponti 153. Due serate — e un pranzo domenicale — all’insegna dei sapori del lago, della musica dal vivo e dello spirito di comunità che da anni caratterizza questa manifestazione.

Il menù

Il cuore della sagra è naturalmente la cucina. Il menù propone i piatti della tradizione lacustre, a partire dalle alborelle e dal pesce in carpione, affiancati dal filetto di pesce e dall’immancabile polenta, declinata nelle varianti con asino, zola e tomino. Per chi preferisce qualcosa di diverso non mancheranno salamelle, hot dog, patatine fritte e pasta condita a scelta con ragù, pesto oppure aglio, olio e peperoncino. È previsto anche il servizio asporto per chi vuole portare a casa i sapori della festa.

Il programma

Sabato 6 giugno lo stand gastronomico aprirà alle 19:00. Durante la serata sarà la band “Lavori in Corso” a tenere compagnia al pubblico con musica dal vivo. Domenica 7 giugno si replica con una doppia apertura: il pranzo a partire dalle 12:00 e la cena dalle 19:00. La serata conclusiva sarà animata da “Mario Sette”, per musica e ballo fino a tarda sera.

L’area è dotata di ampio parcheggio interno gratuito ed è possibile pagare con carta o altri sistemi di pagamento elettronico.

Chi non potrà esserci il primo weekend di giugno avrà un’altra occasione: gli organizzatori danno già appuntamento al 4 e 5 luglio per la festa di San Pietro.

21 Maggio 2026
Redazione VareseNews
redazione@varesenews.it

Noi della redazione di VareseNews crediamo che una buona informazione contribuisca a migliorare la vita di tutti. Ogni giorno lavoriamo cercando di stimolare curiosità e spirito critico.

Abbonati a VareseNews

Tutti gli eventi

di maggio  a Materia

Via Confalonieri, 5 - Castronno

potrebbero interessarti anche

Vuoi leggere VareseNews senza pubblicità?
Diventa un nostro sostenitore!



Sostienici!


Oppure disabilita l'Adblock per continuare a leggere le nostre notizie.