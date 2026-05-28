Torna la Sagra delle Ciliegie di Carnago: cinque giorni di festa tra gusto, musica e tradizione

Dal 29 maggio al 2 giugno all’Area Feste di Carnago la 16ª edizione organizzata dal Gruppo Alpini. Tra serate danzanti, stand gastronomico e la consegna della Costituzione ai neo-maggiorenni

Giunge alla sua sedicesima edizione la Sagra delle Ciliegie di Carnago, l’appuntamento che da anni accompagna l’arrivo dell’estate con cinque giorni di festa all’Area Feste, organizzati dal Gruppo Alpini di Carnago (Sezione di Varese). Dal 29 maggio al 2 giugno 2026, in programma musica dal vivo, balli, specialità gastronomiche e momenti dedicati alla comunità.

Si comincia venerdì 29 maggio: alle 21 si balla con l’Allegra Brigata. Sabato 30 maggio la festa si apre al mattino con “Scolari in festa”, la giornata dedicata alle famiglie e ai bambini, dalle 11. A mezzogiorno l’apertura dello stand gastronomico, mentre alle 21 spazio al ballo con i Vandali.

Domenica 31 maggio lo stand gastronomico apre alle 12.30 e in serata, dalle 21, si balla con l’Orchestra Battaini. Lunedì 1 giugno la serata danzante è affidata a Patrizio & Patrizia, sempre dalle 21.

Gran chiusura martedì 2 giugno, Festa della Repubblica, con un momento dal forte valore civile: alle 12 la consegna della Costituzione ai nuovi maggiorenni da parte dell’amministrazione comunale, seguita dal pranzo per gli animatori dell’oratorio feriale. Alle 12.30 nuova apertura dello stand gastronomico.

Per tutta la durata della sagra lo stand gastronomico apre alle 19.30, pronto a far assaporare i piatti della tradizione. Un’occasione, come da tradizione carnaghese, per stare insieme e celebrare la comunità nel segno delle ciliegie.