Torna la Saronno Midnight Walking, la camminata sotto le stelle nelle vie della città
Obiettivo Saronno ripropone la camminata serale, questa volta soffermandosi sui luoghi dell'antico mercato cittadino
Torna la Saronno Midnight Walking. Dopo il successo della scorsa edizione, Obiettivo Saronno ripropone la camminata sotto le stelle alla scoperta della città, questa volta soffermandosi sui luoghi dell’antico mercato cittadino.
Un breve excursus storico che partirà da Piazza Indipendenza e si addentrerà nelle stradine di quello che fu il cuore del mercato: via Padre Monti, Piazza Unità d’Italia e via San Cristoforo sono solo alcuni dei luoghi protagonisti della passeggiata serale, durante la quale Luca, Patrizia e Agostino, tre appassionati di cultura e tradizioni saronnesi, ripercorreranno gli spazi dove si sistemavano i venditori, ciascuno con la propria merce.
Tre amici ma anche tre generazioni a confronto, ognuna con i propri ricordi.
Le poesie di Giuseppe Radice li aiuteranno a ricostruire l’atmosfera di allora, con le bancarelle sparse e il vociare di venditori e passanti. Un momento di aggregazione per grandi e piccini per tramandare un bene prezioso: la memoria storica.
L’appuntamento è giovedì 21 alle 21, con ritrovo in Piazza Indipendenza.
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