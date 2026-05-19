Torna “Musi di Varese”: ai Giardini Estensi il weekend dedicato ai cani e ai loro amici a due zampe

Dopo il rinvio di marzo causato dal maltempo, “Musi di Varese” è pronto a partire. Il 23 e 24 maggio il Canile di Varese organizza due giornate dedicate agli amici a quattro zampe, tra fotografie, incontri e momenti di condivisione aperti a tutta la città.

L’iniziativa ruota attorno al progetto “Musi di Varese 2027”, il calendario che racconta il legame tra i cittadini e i loro cani attraverso una serie di scatti fotografici realizzati in città. Durante il weekend sarà infatti possibile partecipare agli shooting che daranno vita alla prossima edizione del calendario.

A realizzare le fotografie saranno le fotografe Chiara Bracale e Giovanna Marino, impegnate a raccontare attraverso le immagini il rapporto tra le persone e i loro compagni a quattro zampe.

Con il bel tempo, gli appuntamenti si svolgeranno dalle 10 alle 17 ai Giardini Estensi di Varese. In caso di pioggia, l’evento verrà invece trasferito all’area feste della Schiranna.

Tutte le fotografie saranno pubblicate online e votate dai cittadini. Successivamente una giuria selezionerà i 12 “Musi” che entreranno a far parte del calendario 2027.

L’iniziativa non è riservata soltanto ai proprietari di cani. Il Canile di Varese invita infatti tutta la cittadinanza a partecipare per conoscere il progetto, incontrare i volontari e condividere un momento dedicato alle attività del rifugio.

L’evento rappresenta anche un’occasione per valorizzare il rapporto tra il canile e il territorio, attraverso storie, incontri e immagini che raccontano la vita della città da un punto di vista speciale.

Durante il weekend sarà possibile anche ricevere informazioni sulle attività del canile e sulle modalità per sostenere LNDC Animal Protection – Sezione di Varese.

Per chi desidera contribuire al progetto o sostenere le attività del rifugio è disponibile una raccolta fondi online a questo link

QUI TUTTE LE INFORMAZIONI E IL REGOLAMENTO DI “MUSI DI VARESE”