Tornano i trenini sul Lago di Lugano: a Porto Ceresio la settima edizione di “Piccoli Binari sul Ceresio”

Fischio di partenza per la settima edizione di “Piccoli Binari sul Ceresio”. Dal 15 al 17 maggio la Palazzina della Cultura di Porto Ceresio, affacciata sul suggestivo lungolago, si trasforma nel regno del modellismo ferroviario in scala N, con un appuntamento aperto a tutti e ad ingresso libero.

Protagonista della manifestazione è il grande plastico ferroviario modulare dell’ASN — Associazione Amici della Scala N: un percorso che riproduce convogli ferroviari in scala 1:160, ovvero centosessanta volte più piccoli del reale, in movimento tra paesaggi curati nei minimi dettagli.

Anche quest’anno metà del tracciato sarà composto da moduli realizzati dai colleghi dell’N Club International di Stoccarda, partner e amici storici dell’associazione italiana, a conferma di una collaborazione transnazionale che arricchisce ogni edizione.

Per i più piccoli, i trenini si guidano davvero

Spazio anche ai bambini, con un plastico dedicato dove i più piccoli potranno mettersi ai comandi e guidare personalmente i trenini. E per chi ama le sfide, alle 11.00 e alle 16.00 è in programma una divertente “caccia alla scena”: i bambini dovranno individuare alcune scenette nascoste tra i moduli del plastico seguendo una scheda, con piccoli premi in palio per i più veloci.

Un hobby per tutti, una cornice per tutti

L’ASN nasce con l’obiettivo di diffondere la passione per il modellismo ferroviario, convinta che si tratti di un hobby appassionante e completo. Ma l’appuntamento di Porto Ceresio è pensato anche per chi semplicemente vuole rivivere il fascino dei piccoli treni di una volta, o chi cerca una gita sul Ceresio in un fine settimana di maggio: la Palazzina della Cultura si trova direttamente sul lungolago, in una delle cornici più belle del Varesotto.

La manifestazione è resa possibile grazie alla collaborazione con il Comune di Porto Ceresio e la Biblioteca locale.

Orari di apertura: Venerdì 15 maggio: 15.00 – 19.00 Sabato 16 e domenica 17 maggio: 10.00 – 19.00 Ingresso libero.