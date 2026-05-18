Tornano le 0048, si chiude la stagione sportiva e diamo VO.C.E. alle associazioni nel lunedì di Radio Materia
Quattro appuntamenti su www.radiomateria.it dalle 13 alle 18,30 con storie di persone, associazioni e spazio allo sport
Tre appuntamenti in diretta per questo lunedì su Radio Materia a partire dalle 14 fino alle 18.
Ore 13,30 0048 Mission is Possible
Nuova puntata con le donne varesine in missione contro il cancro. Ospite di questa settimana sarà Laura.
Ore 14 La Materia dello Sport
Ultimo appuntamento della stagione con il professor Francesco Mazzoleni con la trasmissione dedicata allo sport del weekend. L’ora di educazione fisica settimanale tornerà a settembre ma presto arriveranno nuove sorprese per continuare a raccontarvi le tante realtà del territorio anche d’estate.
Ore 16,30 Soci All Time
Ospiti dello spazio delle associazioni avremo Vo.C.E. e i volontari contro l’emarginazione. A parlare avremo Mario Cremona.
Ore 18 Chi l’avrebbe mai detto
Oggi avremo in studio Raffaele Vergine per parlare della rassegna Storia, suoni e sapori del Medioevo che si svolgerà al Chiostro di Voltorre.
I podcast sbarcano nell’Agorà di Materia con due appuntamenti live
Restare in provincia, costruire il futuro: i giovani protagonisti a Materia
Vuoi partecipare ad una trasmissione? Scrivici a radiomateriavn@gmail.com o mandaci un whatsapp al 3534848857.
Per ascoltarci e ascoltare tutti i nostri podcast
www.radiomateria.it
www.varesenews.it/radio-materia/
App: Radio Garden o Tune In
ASCOLTA LE REPLICHE SULLE PIATTAFORME DI STREAMING AUDIO E NON DIMENTICARE DI METTERE UN LIKE SE TI SONO PIACIUTE
TAG ARTICOLO
La community di VareseNews
Loro ne fanno già parte
Ultimi commenti
principe.rosso su A Luino confronto sulla scuola con il sottosegretario Frassinetti
Viacolvento su A Luino confronto sulla scuola con il sottosegretario Frassinetti
Felice su Dormiva in un bivacco nel bosco a Tradate con oltre 100 dosi di droga ma viene assolto dall’accusa di spaccio
Bustocco-71 su Auto perde il controllo e sfonda un cancello in via Vanetti a Varese
Felice su Tagli alla Electrolux, sciopero anche a Solaro dopo il piano dell’azienda che annuncia 1.700 esuberi
mtn su Zanzi critica le scelte dell'amministrazione per il parco di Biumo: “Non è riqualificazione, è distruzione”
Accedi o registrati per commentare questo articolo.
L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.