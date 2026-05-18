Tornano le 0048, si chiude la stagione sportiva e diamo VO.C.E. alle associazioni nel lunedì di Radio Materia

Tre appuntamenti in diretta per questo lunedì su Radio Materia a partire dalle 14 fino alle 18.

Ore 13,30 0048 Mission is Possible

Nuova puntata con le donne varesine in missione contro il cancro. Ospite di questa settimana sarà Laura.

Ore 14 La Materia dello Sport

Ultimo appuntamento della stagione con il professor Francesco Mazzoleni con la trasmissione dedicata allo sport del weekend. L’ora di educazione fisica settimanale tornerà a settembre ma presto arriveranno nuove sorprese per continuare a raccontarvi le tante realtà del territorio anche d’estate.

Ore 16,30 Soci All Time

Ospiti dello spazio delle associazioni avremo Vo.C.E. e i volontari contro l’emarginazione. A parlare avremo Mario Cremona.

Ore 18 Chi l’avrebbe mai detto

Oggi avremo in studio Raffaele Vergine per parlare della rassegna Storia, suoni e sapori del Medioevo che si svolgerà al Chiostro di Voltorre.

I podcast sbarcano nell’Agorà di Materia con due appuntamenti live

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