Tra calanchi, uliveti e un frammento di Calabria: la settima tappa di Basilicata Coast to Coast
Continua il viaggio di tre amici di Gallarate impegnati nel cammino che collega il Tirreno con lo Ionio. Paesaggi ma anche incontri
Continua il cammino di tre amici di Gallarate in marcia dal Tirreno allo Ionio, attraversando tutta la Basilicata.
Questa mattina abbiamo la fortuna di goderci l’eccellente colazione preparataci da Filomena del B&B Nirvana. Anche lei, come tanti altri lucani, è stata dalle “nostre parti” da giovane in cerca di lavoro.
Raggiungiamo il centro del paese, da dove parte la nostra settima tappa, ma prima, come promesso ieri sera, ci troviamo per bere un caffè e salutare il nostro amico Antonio. Ad Antonio e Filomena va il nostro grande ringraziamento per la loro calorosa accoglienza.
Ora possiamo lasciarci alle spalle Noepoli per scendere verso il corso del fiume Sarmento, che oltrepassiamo, uscendo così dalla provincia di Potenza per entrare in quella di Matera, iniziando la breve ma ripida salita che ci porta alla piazza del Carmine di San Giorgio lucano.
Uscendo dal centro del paese si continua sul crinale stretto tra i calanchi argillosi fino ad un pianoro con piccoli uliveti. Poi si scende fino a La Fiumarella attraversandola e, finché non oltrepassiamo il Canale di Ragone, facciamo un breve sconfinamento in Calabria.
Rientrati in Basilicata ricominciamo a salire, dapprima sulla vecchia strada provinciale (ormai praticamente inutilizzata), poi su un ripido e poco curato sentiero. Giunti al culmine della collina prendiamo la ripida discesa che ci porta alla Valle delle Donne e infine nel centro del borgo medievale di Valsinni.
Chilometri previsti: 22.5
Chilometri percorsi: 23
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