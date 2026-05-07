Tradate
Tra classico e ironia, al Cinema teatro Nuovo di Tradate lo spettacolo “Don Chisciotte senza mancia”
Sabato 9 maggio nella sala di Abbiate Guazzone uno spettacolo che rilegge in chiave moderna il celebre personaggio di Cervantes
Un classico della letteratura riletto in chiave contemporanea arriva sul palco di Tradate. Sabato 9 maggio alle 21 il Cinema Teatro Nuovo ospiterà lo spettacolo “Don Chisciotte senza mancia”, una produzione firmata da Domenico Ferrari e Rita Pelusio, con la regia di Marco Rampoldi.
Lo spettacolo propone una rilettura originale e ironica del celebre personaggio di Cervantes, capace di parlare anche al pubblico di oggi.
Lo spettacolo porta in scena una versione attuale e sorprendente del cavaliere errante, giocando tra ironia e riflessione. “Don Chisciotte senza mancia” si muove infatti sul confine tra comicità e critica sociale, offrendo uno sguardo originale sui sogni, le illusioni e le contraddizioni del presente.
A interpretare lo spettacolo saranno Laura Curino e Anna Marcato, attrici che guideranno il pubblico in questo viaggio teatrale tra immaginazione e realtà.
Le scene sono firmate da Lucio Diana, i costumi da Laura Liguori e le musiche originali da Alessandro Sicardi.
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