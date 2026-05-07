Tra classico e ironia, al Cinema teatro Nuovo di Tradate lo spettacolo “Don Chisciotte senza mancia”

Un classico della letteratura riletto in chiave contemporanea arriva sul palco di Tradate. Sabato 9 maggio alle 21 il Cinema Teatro Nuovo ospiterà lo spettacolo “Don Chisciotte senza mancia”, una produzione firmata da Domenico Ferrari e Rita Pelusio, con la regia di Marco Rampoldi.

Lo spettacolo propone una rilettura originale e ironica del celebre personaggio di Cervantes, capace di parlare anche al pubblico di oggi.

Lo spettacolo porta in scena una versione attuale e sorprendente del cavaliere errante, giocando tra ironia e riflessione. “Don Chisciotte senza mancia” si muove infatti sul confine tra comicità e critica sociale, offrendo uno sguardo originale sui sogni, le illusioni e le contraddizioni del presente.

A interpretare lo spettacolo saranno Laura Curino e Anna Marcato, attrici che guideranno il pubblico in questo viaggio teatrale tra immaginazione e realtà.

Le scene sono firmate da Lucio Diana, i costumi da Laura Liguori e le musiche originali da Alessandro Sicardi.

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