Tra fiumi e cascate, verso il Pollino: quarta tappa di Basilicata coast to coast
Nell’interno verde della Basilicata esplode la primavera, tra acque e paesini
La quarta tappa del cammino “Basilicata coast to coast”, percorso da tre amici di Gallarate dal Tirreno verso lo Ionio.
La tappa odierna parte dal ponte che attraversa il fiume Sinni, già percorso ieri. Tuttavia, prima di raggiungerlo, facciamo una piccola deviazione per andare a visitare le cascate termali di Latronico in località Calda, un angolo di bosco veramente incantevole che meritava la diversione.
Oltrepassato nuovamente il Sinni, incominciamo a salire dapprima lungo una strada carrabile, in seguito su ripidi sentieri tra fitti boschi che ci conducono in breve tempo a quota 1130 metri, da dove ci addentriamo nel Parco nazionale del Pollino.
Una volta usciti dal bosco scorgiamo sull’altro versante della valle il centro abitato di Episcopia, meta del cammino di oggi.
Iniziamo lentamente la discesa verso Manca di Sopra (frazione di Episcopia) e poi attraversiamo nuovamente il corso del Sinni per affrontare l’ultimo strappo che ci porta al centro di Episcopia, ai piedi del castello.
Chilometri previsti: 23,9
Chilometri effettivi: 27
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