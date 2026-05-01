Tra la piazza e la carovana: la vita dietro le giostre del Luna Park della Schiranna

Le strade di Varese si riempiono di luci al neon e manifesti. Le carovane parcheggiate trasformano l’area feste della Schiranna in un piccolo villaggio. Il braccio meccanico rotante del Rocket si sporge fin sopra le chiome degli alberi. Qualcuno non aspetta altro che cada una goccia di pioggia, per poter finalmente dire la battuta prima degli altri: «È arrivato il Luna Park».

L’arrivo del Luna Park a Varese – che prima di essere alla Schiranna veniva montato vicino alle stazioni – racconta una storia che si ripete ogni anno da decenni. Alcune delle persone che montavano le giostre cinquant’anni fa sono le stesse che oggi lavorano alla Schiranna, insieme ai figli e ai nipoti. Alcune si sono sposate qui.

Su di loro girano voci maliziose, molti pregiudizi. Ma che cosa sappiamo davvero sul Luna Park e sulle persone che ci lavorano? Che vita fanno? Sono italiani? Che cosa pensano di chi “sta fermo”? Come fanno a frequentare la scuola? Chi costruisce le loro giostre?

Abbiamo intervistato alcuni giostrai e giostraie, o per meglio dire, operatori e operatrici dello spettacolo viaggiante. Ci hanno raccontato la loro vita, che sembra così diversa, quasi parallela a quella della maggior parte delle persone. Una vita vissuta perlopiù tra la “piazza” (cioè il Luna Park vero e proprio) e le carovane, vere e proprie case mobili che si spostano di città in città.

Ci hanno raccontato il loro lavoro che si svolge soprattutto nei weekend, senza turni né cartellino da timbrare, con l’incognita del meteo e ore trascorse a montare e smontare giostre, sotto al sole, alla neve, alla pioggia.

Ci hanno raccontato la loro comunità, composta da famiglie che fanno questo mestiere da oltre cinque generazioni, con passione e orgoglio, dagli anziani ai giovanissimi.

Il video è un estratto di alcune interviste, che verranno prossimamente pubblicate in versione estesa.