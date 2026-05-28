Tra memoria e natura, gli studenti di Luino in bici sulle tracce di Guido Petter

Una giornata tra natura, storia e memoria lungo la pista ciclabile della Valcuvia per ricordare Guido Petter, partigiano, accademico e maestro di psicologia nato a Colmegna nel 1927. Anche quest’anno si è svolta la “Biciclettata Guido Petter”, iniziativa organizzata dalla scuola media di Luino in collaborazione con Anpi Luino, che ha coinvolto 39 studenti delle classi prime.

La manifestazione, proposta al termine dell’anno scolastico, prende il nome da una figura molto legata al territorio e alla scuola luinese. «Neppure l’ombra, in Guido Petter, del “barone” universitario», scriveva Franca Tessari nel volume Guido Petter maestro di psicologia… ma non solo, ricordandone la semplicità e l’abitudine di muoversi sempre in bicicletta per le vie di Padova.

L’uscita si è svolta lunedì 25 maggio lungo il percorso ciclabile da Voldomino Inferiore fino alle cascate di Ferrera e ritorno. Ad accompagnare i ragazzi i docenti Laura Crespi, Alessandra Ferrero, Federico Zanini, Gianfranco Masaracchio e Laura Brunello, organizzatrice dell’iniziativa, insieme a Giovanni Petrotta di Anpi Luino, già insegnante della scuola media.

La biciclettata ha avuto l’obiettivo di coniugare attività sportiva all’aria aperta, educazione ambientale e conoscenza della storia locale. Durante il tragitto gli studenti hanno effettuato diverse soste didattiche: al Ponte del Bricchi per osservare la cava calcarea e la vecchia fornace della calce, ma anche per ricordare la cosiddetta “Valle della morte”, luogo di passaggio verso la Svizzera di ebrei ed ex prigionieri alleati in fuga nel 1943.

Successivamente il gruppo si è fermato al Cucco, dove un tempo sorgeva la stazione della tranvia Luino-Varese, e poi al Sacrario degli otto partigiani del San Martino sepolti a Mesenzana. Qui uno degli studenti ha letto il testo della lapide, offrendo lo spunto per raccontare la battaglia del Monte San Martino del novembre 1943, tra i primi episodi della Resistenza italiana contro nazifascisti.

Dopo una breve sosta al laghetto di Cassano Valcuvia, la giornata si è conclusa con la visita alle cascate di Ferrera e al loro ambiente naturale, prima del rientro a scuola.

L’esperienza proseguirà ora anche in classe, dove gli studenti svolgeranno attività didattiche e momenti di riflessione preparati dagli insegnanti. Tra i materiali predisposti figurano questionari sul territorio, schede di autovalutazione e approfondimenti dedicati alla figura di Guido Petter e ai luoghi attraversati durante la pedalata.