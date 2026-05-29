“Tra parentesi” di amore, crescita e impegno: miacaracarolina si racconta a Materia

A pochi mesi dall’uscita del suo primo album Tra parentesi, Carolina Facchi, in arte miacaracarolina, è stata ospite venerdì 29 maggio a Materia, lo spazio culturale di VareseNews a Castronno, per una serata di musica e parole condotta dal giornalista Marco Tresca. Accompagnata dalla chitarrista Cecilia Oberti, sua allieva oltre che collaboratrice musicale, la cantautrice varesina ha alternato racconto e performance dal vivo, proponendo alcuni dei brani più significativi del disco e presentando la nuova versione acustica del progetto.

Un nuovo capitolo per “Tra parentesi”

La serata è stata l’occasione per presentare la “Live Acoustic Session”, una sorta di appendice al disco pubblicato lo scorso novembre. Un progetto nato dal desiderio di spogliare le canzoni della produzione in studio per riportarle alla loro essenza.

«Mi piaceva – ha raccontato Carolina Facchi – togliere un po’ di produzione ai brani e arrivare alla carne della canzone».

Le nuove registrazioni sono state realizzate in una casa privata, insieme alle musiciste che la accompagnano dal vivo. Un modo per documentare anche la nascita del trio con cui l’artista sta portando il progetto sui palchi.

Secondo la cantautrice, molti ascoltatori che avevano scoperto il disco le avevano fatto notare come dal vivo emergesse una dimensione emotiva ancora più intensa rispetto alle versioni originali. Da qui la scelta di registrare tre brani in una veste più essenziale: Maledetto imbecille, Non ti va mai bene niente e Adesso passa.

Otto canzoni come fotografie di vita

Durante l’incontro, Facchi ha raccontato come Tra parentesi rappresenti una raccolta di episodi, emozioni e momenti vissuti nei suoi primi trent’anni. Non un concept album nel senso tradizionale, ma una serie di storie accomunate dalla stessa voce narrante.

Le “parentesi” del titolo sono infatti quelle che l’artista apre continuamente nella vita e nei suoi racconti: frammenti che fissano esperienze, relazioni, delusioni, crescita personale e cambiamento.

A sei mesi dall’uscita del disco, il rapporto con quelle canzoni è già mutato.

«Quando un lavoro esce – ha spiegato la cantautrice –, per chi lo ha scritto appartiene già al passato. Per il pubblico è nuovo, per me ha già due anni di vita».

Dalla lirica al cantautorato

Uno dei temi centrali della serata è stato il percorso artistico della musicista. Facchi arriva infatti da una lunga formazione classica: studi di conservatorio, attività come cantante lirica e una passione per la musica che affonda le radici nell’infanzia.

Un bagaglio che oggi continua a influenzare il suo modo di scrivere e comporre.

Le melodie, spesso ampie e cantabili, nascono naturalmente dal pianoforte, mentre il lavoro più complesso resta quello sulle parole. Un percorso che negli ultimi anni si è arricchito anche grazie alla borsa di studio ottenuta da Regione Lombardia per frequentare il CET, la scuola fondata da Mogol.

Musica e attivismo

Tra i momenti più significativi dell’incontro c’è stato il racconto del nuovo singolo in uscita nelle prossime settimane, una canzone selezionata per il concorso Il mio cantico libero, promosso dal MEI e dal CET.

Il brano affronta temi legati alla guerra, alle paure del presente e alla necessità di prendere posizione.

Per Facchi il cantautorato conserva ancora oggi una funzione importante: raccontare la realtà, generare empatia e offrire strumenti per comprendere il mondo.

Le esibizioni dal vivo

Nel corso della serata Carolina Facchi e Cecilia Oberti hanno eseguito dal vivo alcuni brani del repertorio, tra cui Maledetto imbecille, Non ti va mai bene niente, Adesso passa e Miele, uno dei pezzi più conosciuti del progetto.

Performance intime e partecipate che hanno permesso al pubblico di entrare nel cuore delle canzoni, tra ironia, fragilità e riflessioni sociali.

La cantautrice tornerà a Materia il 26 giugno per un concerto insieme a Cecilia Oberti e alla violoncellista Matilde Mezzadri, appuntamento che rappresenterà anche l’occasione per ascoltare alcuni brani inediti del nuovo percorso artistico.