Tra Varese e Luino un viaggio tra chiese romaniche, musica e spiritualità

Tra architettura medievale, musica sacra e canto armonico, arriva per la prima volta in Italia il progetto culturale di Eloisa Vacchini e Vocalia: un itinerario immersivo alla scoperta delle chiese romaniche tra Varese e Luino

Un itinerario tra antiche chiese romaniche, concerti vocali immersivi e riflessioni sul rapporto tra musica, geometria sacra e spiritualità. Dopo il successo delle precedenti edizioni in Canton Ticino, arriva per la prima volta in Italia “Il Romanico e il significato del canto nella storia”, il progetto culturale ideato dall’architetto Eloisa Vacchini insieme all’ensemble Vocalia.

L’iniziativa, giunta alla sua quarta edizione, accompagnerà i partecipanti alla scoperta di quattro gioielli del Romanico tra Varese e Luino, con otto appuntamenti in programma nel 2026: 17 maggio, 13 giugno, 4 e 12 luglio, 26 e 27 settembre, 3 e 4 ottobre.

Un viaggio nel tempo tra arte, filosofia e musica

L’esperienza proposta dallo Studio Vacchini si sviluppa nell’arco di un’intera giornata, dalle 9.30 alle 17 circa, e unisce visite guidate, concerti vocali e momenti di approfondimento storico-filosofico. L’obiettivo è raccontare il profondo legame tra architettura romanica, proporzioni auree, simbolismo sacro e nascita della musica occidentale.

Durante il percorso verranno esplorate quattro chiese del territorio insubrico:

Santo Stefano a Bizzozero (Varese)

San Pietro a Gemonio

Canonica San Vittore a Brezzo di Bedero

Battistero San Giovanni di Domo, a Porto Valtravaglia

Il progetto vuole trasformarsi in un vero e proprio “viaggio nel tempo”, accompagnando il pubblico dentro le domande che hanno attraversato secoli di cultura occidentale: quale rapporto esiste tra armonia musicale e armonia dell’universo? La musica segue le stesse regole matematiche che governano la natura e l’architettura? Quale ruolo hanno avuto Fibonacci, Pitagora e la sezione aurea nella costruzione della bellezza?

I concerti immersivi di Vocalia

Ad accompagnare sarà il quartetto Vocalia:

Clara Tadini, soprano

Costanza Sansoni Baratella, contralto

Davide Bianchi, baritono

Oskar Boldre, tenore, canto difonico (o armonico) e arrangiamenti.

I concerti proporranno musiche dal IV al XXI secolo, spaziando dalla musica sacra all’avanguardia contemporanea, passando per improvvisazione e jazz. Le esecuzioni saranno pensate per valorizzare l’acustica naturale delle chiese romaniche: le voci si muoveranno nello spazio creando riverberi e risonanze che avvolgeranno il pubblico in un’esperienza sonora immersiva.

Particolarmente suggestiva sarà la presenza del canto armonico o difonico, tecnica vocale che permette di produrre due suoni contemporaneamente grazie alle risonanze ossee. Una pratica che richiama direttamente il tema dell’armonia e delle proporzioni sonore presenti nell’architettura medievale.

Eloisa Vacchini e il dialogo tra architettura e musica

Ideatrice del progetto è Eloisa Vacchini, architetto originaria del Locarnese e diplomata al Politecnico Federale di Losanna. Da anni approfondisce il rapporto tra musica, architettura e spiritualità, anche attraverso esperienze di cammino lungo i percorsi di Santiago de Compostela.

Nel 2025 il progetto ha portato anche alla realizzazione di un cofanetto con CD e libretto bilingue dedicato ai temi affrontati durante le visite.

Informazioni e iscrizioni

Il costo è di 100 euro a persona comprende: trasferta in bus, visione tecnica, 4 concerti, pranzo al Ristorante La Bruschetta di Rancio Valcuvia (acqua e caffè inclusi). Sono escluse eventuali bevande extra e i trasferimenti personali in treno o autobus.

Il viaggio è organizzato da e verso Locarno con pullmann privato. Le visite hanno inizio a Bizzozero verso le 9.30/9.50 e terminano a Domo verso le 16.30/17.00.

Il pullmann in provenienza dalla Svizzera può essere raggiunto a Mendrisio oppure a Bizzozero (dove è presente un ampio parcheggio a lato del cimitero). Per il rientro, il pullmann prevede una fermata alla stazione di Luino, da dove sono possibili collegamenti via treno o autobus per Varese, Bizzozero o Mendrisio. Orari e collegamenti saranno forniti con l’iscrizione.

Per informazioni e iscrizioni è possibile scrivere a info@studiovacchini.ch.

Maggiori informazioni sul progetto sono disponibili sul sito www.oskarboldre.com