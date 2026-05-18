Tradate celebra il Morazzone con visite guidate al Santuario del Crocifisso

Sabato 23 e domenica 24 maggio il Santuario del Santissimo Crocefisso ospiterà un’iniziativa dedicata al pittore Pier Francesco Mazzucchelli nel quattrocentesimo anniversario della morte

Un fine settimana dedicato all’arte e alla riscoperta di uno dei grandi protagonisti della pittura lombarda. Sabato 23 e domenica 24 maggio il Santuario del Santissimo Crocifisso di Tradate ospiterà “Il Morazzone a Tradate”, iniziativa promossa dal Rotary Club cittadino in occasione dei 400 anni dalla scomparsa di Pier Francesco Mazzucchelli, detto il Morazzone.

L’evento, patrocinato dal Comune di Tradate e sostenuto dal Distretto Rotary 2042, coinvolge anche la Comunità Pastorale del Santo Crocifisso e il liceo artistico e grafica ISISS Don Lorenzo Milani di Tradate-Venegono Inferiore.

Alla scoperta degli affreschi del Santuario

Cuore dell’iniziativa sarà la valorizzazione delle opere custodite all’interno del Santuario, che conserva gli affreschi “Il Giudizio” e “La decapitazione di San Fermo”, realizzati dal Morazzone intorno al 1606.

Per l’occasione gli studenti del liceo artistico hanno realizzato pannelli grafici dedicati alla figura del pittore e accompagneranno i visitatori come guide durante le due giornate.

Il Santuario sarà aperto dalle 10 alle 18 con visite guidate previste alle 11, alle 15 e alle 17. L’ingresso sarà libero.

Arte, territorio e partecipazione

Il progetto nasce con l’obiettivo di valorizzare il patrimonio culturale del territorio attraverso il coinvolgimento diretto dei giovani e della comunità locale.

«Il cuore dell’evento è rappresentato dalla riscoperta dei tesori custoditi all’interno del Santuario del Santo Crocifisso di Tradate, nonché della sua storia», spiegano gli organizzatori.

L’iniziativa vuole inoltre offrire un’occasione per avvicinare il pubblico alla figura del Morazzone, artista centrale della pittura lombarda della Controriforma e considerato tra gli anticipatori del Barocco.

Un’iniziativa legata anche alla campagna End Polio Now

Accanto all’aspetto culturale, l’evento avrà anche una finalità solidale. Durante le visite sarà infatti possibile sostenere con offerte volontarie la campagna internazionale “End Polio Now”, il progetto promosso dal Rotary International per l’eradicazione della poliomielite nel mondo.

I visitatori potranno inoltre ritirare cartoline dedicate alle opere del pittore e contribuire alle future iniziative del progetto, che proseguirà anche nei prossimi mesi con nuovi appuntamenti previsti in autunno.