Tradizioni e innovazione alla Festa della Lombardia: spazio anche alla provincia di Varese

Iniziative culturali, laboratori artigianali, degustazioni enogastronomiche e momenti di sensibilizzazione sociale hanno animato piazza Città di Lombardia in occasione della Festa della Lombardia. Accanto alle cerimonie istituzionali, culminate con la consegna del premio Rosa Camuna da parte del presidente della Regione, Attilio Fontana, e del presidente del Consiglio regionale, Federico Romani, la manifestazione ha offerto un ampio spazio di espressione alle diverse identità locali. Sotto il claim istituzionale «Qui puoi», i rappresentanti dei territori regionali hanno proposto al pubblico attività volte a valorizzare le tradizioni e le competenze del territorio.

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Tra i protagonisti della giornata si sono distinte le realtà della provincia di Varese, che hanno portato in piazza le eccellenze agroalimentari del Varesotto. In particolare, l’azienda agricola Apicoltura Zorzan di Malnate ha catalizzato l’attenzione dei visitatori con la presentazione delle proprie produzioni tipiche. Roberto Borella, giovane apicoltore alla guida della realtà varesina, ha illustrato il legame tra la qualità del prodotto e le peculiarità ambientali del territorio: «La nostra è un’azienda di famiglia e la nostra ricchezza sta nella varietà di piante e fiori tipici del Varesotto. Abbiamo circa 300 alveari e api selezionate da mia madre negli ultimi 50 anni: questo conferisce ai nostri prodotti caratteristiche uniche di cui siamo molto orgogliosi».

Le arnie dell’Apicoltura Zorzan esposte a Milano

Il comparto agroalimentare lombardo è stato rappresentato anche dalle aziende agricole Pagliari di Valle Salimbene, Mondo Asino di Olmo al Brembo, Luciano Sturla di Rocca Susella, Nicolas Spinelli di Scanzorosciate, Prada di Vaprio d’Adda e dall’Erboristeria Medicinale di Attilio Accattino di Torreberetti e Castellaro, coordinate all’interno dello spazio espositivo curato da Coldiretti.

Il programma della manifestazione ha dato ampio risalto anche alla tutela dell’artigianato storico e delle tradizioni popolari. Nel settore della manifattura artistica, Agnese Molinelli ha esposto i manufatti in merletto di Cantù, rievocando l’esperienza internazionale al congresso di Lubiana del 2016: «Nello stand di Regione Lombardia era esposto un mio merletto. Ce n’era uno solo in rappresentanza della Lombardia ed era il mio: è stata una grande soddisfazione». La delegazione dell’associazione Pro Festa di Santa Croce di Monte Isola ha invece mostrato la tecnica di realizzazione dei tradizionali fiori di carta, legata a un voto storico risalente al 1836. Come spiegato dalle volontarie Giusi e Raffaella, «tutto il paese collabora alla realizzazione dei fiori e arriviamo a produrne fino a 200.000 per ogni edizione, ispirandoci ai colori e alle forme della natura».

La dimensione sociale e l’impegno civile sono stati affrontati attraverso il flash mob promosso dalla Fondazione Exodus di don Antonio Mazzi. Durante l’evento, i giovani ospiti Tamara e Martina hanno presentato un brano musicale incentrato sul contrasto alla violenza. I ragazzi della comunità hanno commentato la performance dichiarando: «Abbiamo voluto trasformare la nostra passione per la musica in un messaggio rivolto a tutti. Partecipare a questa giornata così importante è stata un’occasione indimenticabile». Nello stesso contesto, le testimonianze di alcuni visitatori, come il commento di Tamara («Qui puoi sentirti te stesso»), hanno sintetizzato l’approccio inclusivo della manifestazione.

L’evento ha visto inoltre la partecipazione dell’Agenzia Regionale Emergenza Urgenza (Areu), i cui operatori hanno tenuto sessioni informative e pratiche sulle manovre di primo soccorso e di disostruzione pediatrica per il pubblico. Sul fronte della tutela linguistica, il progetto “LumbarDialett”, sviluppato in collaborazione con Treccani, ha coinvolto i visitatori in attività dedicate alle varianti provinciali del dialetto lombardo. Tra i partecipanti, i giovani Jacopo, Daniele e Tobia hanno sottolineato l’impegno delle nuove generazioni nella salvaguardia del patrimonio locale: «Facciamo parte di un gruppo di trenta ragazzi che si cimentano ogni giorno nell’uso del lombardo, che per noi è una vera e propria lingua».

Lo stand di Areu alla Festa della Lombardia

Regione Lombardia nel corso della festa ha lanciato il progetto LumbarDialett, in collaborazione con Fondazione Treccani, per valorizzare il patrimonio linguistico lombardo. «Sono un estimatore dei dialetti – ha commentato il presidente del Senato della Repubblica Ignazio La Russa – e quello lombardo è certamente tra i più complessi e affascinanti. Proprio a Milano, dove il suo utilizzo è oggi meno diffuso, è importante conservarne memoria e conoscenza. Il dialetto rappresenta infatti un’espressione autentica dell’identità e della cultura di un territorio, un patrimonio da tutelare come tutti i dialetti italiani».