Tragedia a Cannobio, trovato in fondo al torrente il corpo del 24enne di Vergiate scomparso

È stato trovato senza vita nel primo pomeriggio di oggi, venerdì 29 maggio, nell’orrido di Sant’Anna a Cannobio, il corpo di Riccardo Belli, 24 anni, di Vergiate. Le ricerche, andate avanti per tutta la notte e per l’intera mattinata, si sono concluse intorno alle 14, quando i sub dei vigili del fuoco hanno individuato il giovane nella parte più profonda del torrente.

Il 24enne era arrivato nell’Alto Verbano giovedì mattina, approfittando di una giornata di vacanza. Le telecamere di sorveglianza lo avevano ripreso alle 11.32 mentre parcheggiava l’auto, poi ritrovata chiusa, nei pressi dell’Orrido. Poco dopo aveva inviato alla nonna una fotografia che lo ritraeva nella zona di Sant’Anna. È stato l’ultimo segnale. Non vedendolo rientrare e non riuscendo a contattarlo, in serata i familiari hanno lanciato l’allarme.

Le ricerche sono scattate immediatamente e si sono protratte senza sosta. Sul posto hanno operato il Soccorso alpino Valdossola, i militari del Sagf della Guardia di finanza e i vigili del fuoco, con il supporto logistico della Croce Rossa di Cannobio. La squadra del Soccorso alpino ha perlustrato una parte del corso d’acqua senza esito. In mattinata sono entrati in azione i sommozzatori dei vigili del fuoco, incaricati di scandagliare i tratti più profondi.

Sulla spiaggetta dell’Orrido era stato ritrovato lo zaino rosso del giovane. «Sulla spiaggia è stato ritrovato il suo zaino rosso», aveva confermato nelle ore precedenti l’assessore Giorgio Bertolazzi. Il recupero del corpo è avvenuto poco dopo le 14, grazie all’intervento dei sub. Sulle cause della morte saranno ora le autorità competenti a fare chiarezza.