Tragedia a Gorno: precipita un motoaliante in montagna, morto un uomo di 50 anni

Un tragico incidente aereo si è verificato nel pomeriggio di oggi, lunedì 25 maggio, nella bergamasca. Intorno alle ore 15:41, un motoaliante è precipitato in una zona impervia del territorio comunale di Gorno. L’impatto non ha lasciato scampo all’unico occupante del velivolo, un uomo di circa 50 anni, il cui decesso è stato constatato direttamente sul posto dai soccorritori.

La dinamica e la macchina dei soccorsi

La richiesta di aiuto è scattata immediatamente dopo la caduta del mezzo in un’area montana di difficile accesso. La centrale operativa Soreu Alpi ha attivato una imponente macchina dei soccorsi per localizzare il punto dell’impatto. Sul luogo del sinistro sono intervenuti tempestivamente l’elisoccorso di Bergamo e le squadre del Soccorso Alpino (Cnsas Oltre il Colle), supportate dal personale del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Bergamo e dai Carabinieri della Compagnia di Clusone per i rilievi di rito.

Il recupero in zona impervia

Le operazioni di soccorso si sono rivelate particolarmente complesse a causa della natura del terreno, caratterizzato da forti pendenze e fitta vegetazione. Nonostante la rapidità dell’intervento medico a bordo dell’elicottero, il medico dell’équipe sanitaria non ha potuto fare altro che confermare la morte dell’uomo. Le forze dell’ordine sono ora al lavoro per identificare formalmente la vittima e per ricostruire con esattezza le cause del tragico schianto.