Tragedia alla stazione di Bellinzona: muore folgorato dalla linea ferroviaria

Un grave incidente si è verificato nella serata di ieri – domenica 3 maggio – presso la stazione ferroviaria di Bellinzona, dove un uomo ha perso la vita a causa di una scarica elettrica ad alta tensione. L’allarme è scattato poco prima delle 21.45, mobilitando immediatamente un ingente dispiegamento di soccorsi e forze dell’ordine, ma per la vittima non c’è stato nulla da fare.

La dinamica del tragico incidente

Secondo quanto comunicato dalla Polizia cantonale, l’uomo è rimasto folgorato dalla scarica proveniente dalla linea di contatto ferroviaria. Le circostanze esatte che hanno portato al contatto con i cavi dell’alta tensione non sono ancora note: spetterà all’inchiesta, già avviata dalle autorità competenti, stabilire la dinamica dei fatti e il motivo per cui la persona si trovasse in una posizione tale da innescare l’arco elettrico.

L’intervento dei soccorsi alla stazione

Sul luogo del dramma sono intervenuti tempestivamente i soccorritori della Croce Verde di Bellinzona insieme ai pompieri della capitale ticinese. Nonostante la rapidità dell’intervento, il personale sanitario ha potuto soltanto constatare il decesso dell’uomo, avvenuto istantaneamente a causa delle gravissime ferite riportate durante la folgorazione.

Indagini e identificazione della vittima

Oltre ai sanitari, sono giunti in stazione gli agenti della Polizia cantonale, supportati dalla Polizia della Città di Bellinzona e dalla Polizia dei trasporti per i rilievi del caso e la gestione dell’area ferroviaria. Attualmente è ancora in corso la procedura per l’identificazione formale della vittima, di cui non sono ancora state rese note le generalità.

Accertamenti in corso sulla linea ferroviaria

L’inchiesta dovrà chiarire se si sia trattato di una tragica fatalità o di un gesto imprudente. Gli accertamenti tecnici sulla linea di contatto e l’esame dei filmati di videosorveglianza della stazione saranno fondamentali per ricostruire gli ultimi istanti prima dell’incidente e fornire risposte precise sull’accaduto in un’area particolarmente sorvegliata e soggetta a rigide norme di sicurezza.