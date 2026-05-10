Tragico incidente in mountain bike a Maccagno: la vittima è Roberto Crosta di Magnago
Il pensionato di Magnago stava partecipando a un’uscita con un gruppo di cicloamatori quando è precipitato in un dirupo lungo il sentiero tra Garabiolo e il lago Delio
È Roberto Crosta, il 71enne di Magnago, la vittima dell’incidente in mountain bike avvenuto nella mattinata di sabato 9 maggio a Maccagno con Pino e Veddasca, in Alto Varesotto. L’uomo stava partecipando a un’uscita con un gruppo di cicloamatori quando, per cause ancora in fase di accertamento, è precipitato in un dirupo lungo il sentiero che da Garabiolo conduce al lago Delio.
Secondo una prima ricostruzione, il pensionato avrebbe imboccato una variante sterrata nei boschi perdendo il controllo della mountain bike e cadendo per circa cento metri lungo un tratto particolarmente impervio.
Immediata la richiesta di soccorso lanciata dagli amici che erano con lui. Nonostante il rapido intervento dei soccorritori, per Crosta non c’è stato nulla da fare: il medico dell’elisoccorso ha potuto soltanto constatare il decesso.
Il recupero della salma è stato effettuato dai vigili del fuoco in collaborazione con il personale del soccorso alpino.
Roberto Crosta lascia la moglie e una figlia. I funerali saranno celebrati mercoledì 13 maggio alle 11.15 nella chiesa parrocchiale di San Michele Arcangelo a Magnago.
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