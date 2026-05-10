Varese News

Lombardia

Tragico incidente in mountain bike a Maccagno: la vittima è Roberto Crosta di Magnago

Il pensionato di Magnago stava partecipando a un’uscita con un gruppo di cicloamatori quando è precipitato in un dirupo lungo il sentiero tra Garabiolo e il lago Delio

Generico 04 May 2026

È Roberto Crosta, il 71enne di Magnago, la vittima dell’incidente in mountain bike  avvenuto nella mattinata di sabato 9 maggio a Maccagno con Pino e Veddasca, in Alto Varesotto. L’uomo stava partecipando a un’uscita con un gruppo di cicloamatori quando, per cause ancora in fase di accertamento, è precipitato in un dirupo lungo il sentiero che da Garabiolo conduce al lago Delio.

Secondo una prima ricostruzione, il pensionato avrebbe imboccato una variante sterrata nei boschi perdendo il controllo della mountain bike e cadendo per circa cento metri lungo un tratto particolarmente impervio.

Immediata la richiesta di soccorso lanciata dagli amici che erano con lui. Nonostante il rapido intervento dei soccorritori, per Crosta non c’è stato nulla da fare: il medico dell’elisoccorso ha potuto soltanto constatare il decesso.

Il recupero della salma è stato effettuato dai vigili del fuoco in collaborazione con il personale del soccorso alpino.

Roberto Crosta lascia la moglie e una figlia. I funerali saranno celebrati mercoledì 13 maggio alle 11.15 nella chiesa parrocchiale di San Michele Arcangelo a Magnago.

Tutti gli eventi

di maggio  a Materia

Via Confalonieri, 5 - Castronno
Redazione VareseNews
redazione@varesenews.it

Noi della redazione di VareseNews crediamo che una buona informazione contribuisca a migliorare la vita di tutti. Ogni giorno lavoriamo cercando di stimolare curiosità e spirito critico.

Abbonati a VareseNews
Pubblicato il 10 Maggio 2026
Leggi i commenti

TAG ARTICOLO

Commenti

L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.

La community di VareseNews

Loro ne fanno già parte
    Ultimi commenti

    Vuoi leggere VareseNews senza pubblicità?
    Diventa un nostro sostenitore!



    Sostienici!


    Oppure disabilita l'Adblock per continuare a leggere le nostre notizie.