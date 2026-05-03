Tragico schianto a Suno: motociclista perde la vita contro un muro
L'incidente è avvenuto nel primo pomeriggio di oggi, domenica 3 maggio, lungo la Statale 229. Inutili i soccorsi dei sanitari, intervenuti anche con l'elisoccorso
Un tragico incidente stradale è costato la vita a un uomo nel primo pomeriggio di oggi, domenica 3 maggio, a Suno, in provincia di Novara. Il dramma si è consumato intorno alle 13:40 lungo la Strada Statale 229.
Secondo le prime informazioni raccolte, l’uomo stava viaggiando in sella alla propria moto quando, per cause ancora in fase di accertamento da parte delle autorità, ha improvvisamente perso il controllo del mezzo. La corsa è finita tragicamente con un violento impatto contro un muro che costeggia la carreggiata.
I soccorsi
L’allarme è scattato immediatamente, portando sul posto un imponente dispiegamento di mezzi di soccorso. La centrale operativa del 118 ha inviato un’ambulanza, l’automedica e ha richiesto l’intervento dell’elisoccorso per velocizzare le operazioni di trasporto.
I sanitari hanno tentato a lungo di rianimare l’uomo, mettendo in atto tutte le manovre di emergenza necessarie. Purtroppo, però, ogni sforzo è risultato vano: le ferite riportate nell’impatto erano troppo gravi e il personale medico non ha potuto fare altro che constatare il decesso sul posto.
I rilievi
Oltre ai soccorritori, sono intervenute le Forze dell’ordine per mettere in sicurezza l’area e gestire la viabilità sulla statale, che ha subito rallentamenti per permettere le operazioni di soccorso. I militari hanno effettuato i rilievi di rito e a loro spetterà ora l’esatta ricostruzione della dinamica del tragico schianto, per capire cosa abbia causato la perdita di controllo della motocicletta.
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