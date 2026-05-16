Trail running e sorrisi: successo al Parco Din Don con oltre 500 piccoli atleti

Oltre 500 bambini hanno trasformato il Parco Din Don di Bardello con Malgesso e Bregano in una grande festa dello sport outdoor in occasione del Mini Trail del Campo dei Fiori Trail. Tra prati, percorsi nel verde e tantissimo tifo a bordo tracciato, il pomeriggio dedicato ai più piccoli ha confermato il successo di una manifestazione che anno dopo anno continua a crescere.

Galleria fotografica Oltre 500 bambini al Mini Trail del Campo dei Fiori Trail 4 di 25

L’evento non competitivo è stato organizzato da Campo dei Fiori Outdoor ASD e CAI Gavirate con il coinvolgimento delle scuole della provincia di Varese e delle insegnanti che hanno accompagnato i bambini in questa esperienza all’insegna dello sport e della natura.

Centinaia di piccoli trail runner nel verde

Hanno partecipato gli alunni di numerosi istituti del territorio: dalle scuole dell’I.C.S. Campo dei Fiori ai plessi dell’Istituto comprensivo di Gavirate, passando per Varese, Vergiate, Corgeno, Leggiuno e Bardello.

I bambini, suddivisi per fasce d’età, hanno affrontato percorsi da 500 metri e un chilometro immersi nel verde del Parco Din Don. I più piccoli hanno corso un singolo giro, mentre gli alunni di quarta e quinta primaria hanno affrontato due giri del circuito.

Nessuna classifica ufficiale, ma tanto entusiasmo e spirito sportivo tra sprint, sorpassi e arrivi combattuti fino all’ultimo metro.

Medaglie e merenda per tutti i partecipanti

All’arrivo ogni bambino ha ricevuto una medaglia da finisher e una merenda offerta da UNES supermercati.

Particolarmente apprezzata la medaglia dedicata alla sostenibilità ambientale, realizzata grazie al supporto di Marelli&Pozzi e CAI Gavirate, simbolo di un evento che punta anche a sensibilizzare i più giovani sul rispetto dell’ambiente.

Le premiazioni si sono svolte sul palco tra applausi, sorrisi e fotografie ricordo, guidate dallo speaker Davide Biganzoli insieme ai rappresentanti delle associazioni organizzatrici e delle istituzioni locali.

Il Villaggio Trail tra pony e attività per famiglie

Grande partecipazione anche al Villaggio Trail, che per tutto il pomeriggio ha proposto attività e intrattenimento per bambini e famiglie.

Tra le iniziative più apprezzate il “battesimo della sella” con i pony dell’Agriturismo Il Pivione, il truccabimbi solidale promosso dalla onlus Charity In The World e gli stand dei partner della manifestazione.

L’evento si è svolto con il patrocinio del Consiglio regionale della Lombardia, di Varese Sport Commission e del Comune di Bardello con Malgesso e Bregano, con il supporto della Pro Loco locale.