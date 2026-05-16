Trail running e sorrisi: successo al Parco Din Don con oltre 500 piccoli atleti
Tra percorsi nel verde, medaglie, pony e attività per famiglie, il Mini Trail si conferma uno degli appuntamenti più attesi del Campo dei Fiori Trail
Oltre 500 bambini hanno trasformato il Parco Din Don di Bardello con Malgesso e Bregano in una grande festa dello sport outdoor in occasione del Mini Trail del Campo dei Fiori Trail. Tra prati, percorsi nel verde e tantissimo tifo a bordo tracciato, il pomeriggio dedicato ai più piccoli ha confermato il successo di una manifestazione che anno dopo anno continua a crescere.
L’evento non competitivo è stato organizzato da Campo dei Fiori Outdoor ASD e CAI Gavirate con il coinvolgimento delle scuole della provincia di Varese e delle insegnanti che hanno accompagnato i bambini in questa esperienza all’insegna dello sport e della natura.
Centinaia di piccoli trail runner nel verde
Hanno partecipato gli alunni di numerosi istituti del territorio: dalle scuole dell’I.C.S. Campo dei Fiori ai plessi dell’Istituto comprensivo di Gavirate, passando per Varese, Vergiate, Corgeno, Leggiuno e Bardello.
I bambini, suddivisi per fasce d’età, hanno affrontato percorsi da 500 metri e un chilometro immersi nel verde del Parco Din Don. I più piccoli hanno corso un singolo giro, mentre gli alunni di quarta e quinta primaria hanno affrontato due giri del circuito.
Nessuna classifica ufficiale, ma tanto entusiasmo e spirito sportivo tra sprint, sorpassi e arrivi combattuti fino all’ultimo metro.
Medaglie e merenda per tutti i partecipanti
All’arrivo ogni bambino ha ricevuto una medaglia da finisher e una merenda offerta da UNES supermercati.
Particolarmente apprezzata la medaglia dedicata alla sostenibilità ambientale, realizzata grazie al supporto di Marelli&Pozzi e CAI Gavirate, simbolo di un evento che punta anche a sensibilizzare i più giovani sul rispetto dell’ambiente.
Le premiazioni si sono svolte sul palco tra applausi, sorrisi e fotografie ricordo, guidate dallo speaker Davide Biganzoli insieme ai rappresentanti delle associazioni organizzatrici e delle istituzioni locali.
Il Villaggio Trail tra pony e attività per famiglie
Grande partecipazione anche al Villaggio Trail, che per tutto il pomeriggio ha proposto attività e intrattenimento per bambini e famiglie.
Tra le iniziative più apprezzate il “battesimo della sella” con i pony dell’Agriturismo Il Pivione, il truccabimbi solidale promosso dalla onlus Charity In The World e gli stand dei partner della manifestazione.
L’evento si è svolto con il patrocinio del Consiglio regionale della Lombardia, di Varese Sport Commission e del Comune di Bardello con Malgesso e Bregano, con il supporto della Pro Loco locale.
TAG ARTICOLO
La community di VareseNews
Loro ne fanno già parte
Ultimi commenti
Felice su Dormiva in un bivacco nel bosco a Tradate con oltre 100 dosi di droga ma viene assolto dall’accusa di spaccio
Bustocco-71 su Auto perde il controllo e sfonda un cancello in via Vanetti a Varese
Felice su Tagli alla Electrolux, sciopero anche a Solaro dopo il piano dell’azienda che annuncia 1.700 esuberi
mtn su Zanzi critica le scelte dell'amministrazione per il parco di Biumo: “Non è riqualificazione, è distruzione”
Felice su Nuovo livello del Lago Maggiore, protestano albergatori e gestori di spiagge
Felice su La bici vale miliardi: sei percorsi ciclabili attraversano la provincia di Varese
Accedi o registrati per commentare questo articolo.
L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.