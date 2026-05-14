Trasportava due turisti da Como a Milano ma senza licenza, fermato trasportatore abusivo

Un viaggio da 150 euro che si è concluso con il sequestro dell’auto e una pioggia di sanzioni. I finanzieri della Compagnia di Menaggio, impegnati nei servizi di vigilanza lungo la strada statale 340 Regina, hanno intercettato e fermato un autista abusivo che stava trasferendo due turisti stranieri dal cuore del Lago di Como verso Milano senza alcuna autorizzazione.

L’operazione si è svolta nell’ambito di un potenziamento dei controlli sulla viabilità lariana, dove i militari del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Como operano in concorso con le altre forze di polizia per garantire la sicurezza e la legalità. Durante il pattugliamento, l’attenzione delle Fiamme Gialle si è posata su un veicolo condotto da un uomo di nazionalità cinese che aveva appena prelevato due passeggeri presso un hotel di lusso del Medio Lago.

Dagli accertamenti immediati è emerso che i turisti avevano concordato la corsa attraverso una nota applicazione di messaggistica istantanea, pattuendo il pagamento di 150 euro per la tratta verso il capoluogo lombardo. Alle domande di rito dei militari, l’uomo non è stato in grado di esibire la licenza comunale indispensabile per l’esercizio del trasporto pubblico non di linea.

Per il conducente sono scattate immediatamente le pesanti sanzioni previste dall’articolo 86 del Codice della Strada. Oltre a una multa che oscilla tra i 1.812 e i 7.249 euro, i finanzieri hanno proceduto al sequestro amministrativo del mezzo, che sarà ora destinato alla confisca, e alla contestuale sospensione della patente di guida.

L’intervento mira a colpire un fenomeno che non solo alimenta la concorrenza sleale ai danni degli operatori regolari, ma priva gli utenti degli standard di sicurezza e delle tutele legali necessari. L’intervento delle Fiamme Gialle assume un’importante finalità preventiva a garanzia delle regole di mercato, oltre che di contrasto alla concorrenza sleale, posto che l’abusivismo nel settore dei trasporti danneggia sia gli utenti, che viaggiano privi degli standard di sicurezza e legalità, che gli operatori regolari.