Trasporti sociali e assistenza agli anziani: il lavoro quotidiano di Auser a Vedano Olona

Accompagnare anziani e persone fragili verso ospedali, ambulatori e uffici pubblici, offrendo un servizio spesso indispensabile per chi non ha mezzi propri o familiari disponibili. È questa una delle attività principali di Auser Vedano Olona, protagonista della nuova puntata del podcast “Soci all Time” di Radio Materia. Nel corso della trasmissione il conduttore Orlando Mastrillo ha intervistato il presidente Carlo Borrini, che ha raccontato il lavoro quotidiano dell’associazione e le difficoltà affrontate dai volontari nel garantire servizi fondamentali per il territorio.

Un aiuto concreto per chi è in difficoltà

L’attività di Auser si concentra soprattutto sul trasporto sociale. I volontari accompagnano persone anziane, malate o con fragilità verso visite mediche, esami sanitari o pratiche amministrative.

Un servizio diventato sempre più importante in una provincia come quella di Varese, dove molte persone vivono sole o non possono contare su una rete familiare stabile.

«Spesso chi accompagniamo non avrebbe alternative per raggiungere ospedali o uffici» – ci ha raccontato Carlo Borrini, presidente Auser Vedano Olona.

L’associazione rappresenta così un punto di riferimento concreto per molte famiglie del territorio.

La necessità di nuovi volontari

Durante l’intervista è emersa anche la difficoltà nel reperire nuovi volontari disposti a dedicare tempo alle attività associative. Auser Vedano Olona può contare su una rete di persone impegnate quotidianamente, ma il bisogno di ampliare il gruppo resta una delle priorità per garantire continuità ai servizi. Accanto alla ricerca di volontari, l’associazione deve affrontare anche il problema del rinnovo dei mezzi utilizzati per il trasporto sociale, veicoli che in molti casi risultano ormai datati e necessitano di sostituzione.

Il valore umano del volontariato

Nel corso della puntata Carlo Borrini ha condiviso anche riflessioni personali sul significato del volontariato e sull’impatto umano che questo tipo di esperienza può avere. «Il volontariato ti restituisce molto più di quello che dai» – racconta Carlo Borrini. Un impegno che non si limita al semplice accompagnamento logistico ma che spesso si traduce in ascolto, vicinanza e supporto emotivo per persone sole o in condizioni di fragilità.

L’obiettivo di rilanciare le attività sociali

Tra le speranze espresse dal presidente c’è anche quella di poter rilanciare in futuro attività ricreative e momenti di aggregazione rivolti alla comunità locale. Prima della pandemia l’associazione organizzava infatti iniziative sociali e occasioni di incontro che contribuivano a contrastare l’isolamento degli anziani. La volontà è quella di tornare progressivamente a proporre momenti di socialità accanto ai servizi di assistenza.

Una rete fondamentale per il territorio

La puntata di “Soci all Time” ha messo in evidenza il ruolo centrale delle associazioni di volontariato all’interno del sistema territoriale varesino. Realtà come Auser rappresentano infatti una vera rete di supporto quotidiano per tante persone che altrimenti rischierebbero di restare escluse dai servizi essenziali. Un lavoro spesso silenzioso ma fondamentale per mantenere vivo il tessuto sociale della provincia.