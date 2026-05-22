Trasporto pubblico, nasce il Comitato regionale: Giovanni Galli rappresenta Varese, Como e Lecco

Palazzo Lombardia ha ospitato l’insediamento ufficiale del nuovo Comitato regionale e della Segreteria tecnica del Trasporto Pubblico Locale. L’organismo, presieduto dall’assessore regionale ai Trasporti e Mobilità sostenibile Franco Lucente, nasce con l’obiettivo di coordinare le strategie per la mobilità su tutto il territorio lombardo, puntando con decisione sull’integrazione tra treni e autobus e su una comunicazione più efficace verso i passeggeri.

Un coordinamento per i trasporti lombardi

Il nuovo organismo vede il coinvolgimento diretto dei presidenti delle Agenzie del TPL di tutta la regione. Per il bacino che comprende Como, Lecco e Varese, il rappresentante all’interno del Comitato è Giovanni Galli. La struttura avrà il compito di definire indirizzi condivisi per rendere il sistema dei trasporti più uniforme, superando le frammentazioni territoriali e lavorando su una programmazione integrata che metta al centro le necessità degli utenti.

Integrazione ferro-gomma e nuovi servizi RLink

Tra le priorità emerse durante l’incontro a Milano spicca il rafforzamento del legame tra la rete ferroviaria e il trasporto su gomma. Un punto centrale riguarda lo sviluppo dei servizi «RLink», pensati appositamente per quei territori che non sono serviti direttamente dai binari, garantendo comunque collegamenti rapidi e cadenzati. L’idea è quella di creare una rete capillare dove il passaggio dal bus al treno sia il più fluido possibile.

Più tecnologia e informazioni ai viaggiatori

Un altro pilastro del piano di lavoro riguarda l’informazione all’utenza. Nei principali nodi di interscambio verranno installati nuovi totem informativi e saranno implementati sistemi digitali coordinati per aggiornare i viaggiatori in tempo reale. Parallelamente, il Comitato lavorerà alla definizione di linee guida comuni per il miglioramento delle infrastrutture e delle fermate, cercando di alzare gli standard di qualità in ogni provincia, da Varese fino a Sondrio.

Le parole dell’assessore Lucente

L’insediamento segna il passaggio operativo della legge regionale 6, che punta a dare una direzione chiara alla mobilità lombarda. «Con l’insediamento del Comitato regionale TPL – ha dichiarato l’assessore Franco Lucente – diventa pienamente operativa la nuova legge regionale 6, con l’obiettivo di definire indirizzi condivisi per una programmazione integrata ed efficiente del sistema dei trasporti. Si tratta di un percorso che rafforza il ruolo di Regione Lombardia per garantire un quadro strategico sempre più chiaro e concreto. In tale prospettiva, il costante scambio informativo tra Regione e territori rappresenta un elemento essenziale per rispondere in modo puntuale alle esigenze degli oltre cinque milioni di utenti che quotidianamente si spostano sul territorio lombardo».