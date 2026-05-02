Tre giorni a tutta ginnastica artistica, a Ternate 1.500 atlete per la Coppa prealpina

Sono quasi 1.500 le ginnaste che si stanno sfidando a Ternate nel fine settimana dell’1, 2 e 3 maggio in occasione della Coppa ginnastica prealpina. Una tre giorni interamente dedicata alla ginnastica artistica che sta trasformando il centro polivalente di via Fornaci in un punto di riferimento per società sportive provenienti da buona parte della Lombardia.

Organizzata dall’associazione sportiva Ginnaste del Lago, la Coppa prealpina taglia il traguardo della quarta edizione e conferma numeri in costante crescita. In totale, nel fine settimana a Ternate passeranno 1.470 ginnaste, in rappresentanza di 27 associazioni provenienti dalla provincia di Varese ma anche da Milano, Sondrio e Cremona.

Le competizioni sono divise per categoria e livello, con otto premiazioni ogni giorno. Ma oltre alle medaglie, gli obiettivo della manifestazione sono soprattutto quello di fare rete tra le associazioni e di dare alle ragazze un’occasione per incontrarsi e praticare sport insieme.

«È un modo – spiega Philippe Benigaud, presidente dell’associazione Ginnaste del Lago – per ritrovarci, unendo tutte le associazioni del Varesotto e non solo per fare quello che è la nostra grande passione: la ginnastica artistica».

La gara è anche un momento di confronto per i responsabili delle associazioni sportive sulle novità amministrative che regolano la pratica della ginnastica artistica, a partire dalla nuova riforma dello sport.