Varese
Tre giorni di antiquariato nel cuore di Varese con il Mercato Bosino
Oggetti d’epoca, libri di storia locale e pezzi di pregio riempiono il centro cittadino per un fine settimana lungo
L’Antico Mercato Bosino ritrova la sua collocazione originaria in Corso Matteotti a Varese per un’edizione speciale lunga tre giorni.
Da venerdì 22 a domenica 24 maggio, gli espositori di antiquariato e collezionismo occupano il centro storico cittadino, richiamando una tradizione che ha raggiunto i quindici anni di storia.
La rassegna si svolge dalle 8 alle 18:30. I visitatori trovano sui banchi curiosità, oggetti di pregio, libri antichi e volumi dedicati alla storia locale. La manifestazione, nata quindici anni fa proprio nella via centrale che oggi la ospita nuovamente, si rivolge agli appassionati del settore e al pubblico cittadino.
L’organizzatore dell’evento, Massimo Praderio, illustra lo spostamento all’interno del nucleo urbano: «La novità consiste che lo speciale si svolgerà, come alla sua nascita 15 anni orsono, in Corso Matteotti».