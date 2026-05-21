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Tre giorni di antiquariato nel cuore di Varese con il Mercato Bosino

Oggetti d’epoca, libri di storia locale e pezzi di pregio riempiono il centro cittadino per un fine settimana lungo

ANTICO MERCATO BOSINO, antiquariato e collezionismo a Varese
Sagre, Fiere e Feste

22 Maggio 2026 - 24 Maggio 2026

L’Antico Mercato Bosino ritrova la sua collocazione originaria in Corso Matteotti a Varese per un’edizione speciale lunga tre giorni.

Da venerdì 22 a domenica 24 maggio, gli espositori di antiquariato e collezionismo occupano il centro storico cittadino, richiamando una tradizione che ha raggiunto i quindici anni di storia.

La rassegna si svolge dalle 8 alle 18:30. I visitatori trovano sui banchi curiosità, oggetti di pregio, libri antichi e volumi dedicati alla storia locale. La manifestazione, nata quindici anni fa proprio nella via centrale che oggi la ospita nuovamente, si rivolge agli appassionati del settore e al pubblico cittadino.

L’organizzatore dell’evento, Massimo Praderio, illustra lo spostamento all’interno del nucleo urbano: «La novità consiste che lo speciale si svolgerà, come alla sua nascita 15 anni orsono, in Corso Matteotti».

Torna l’antico mercato bosino di Primavera

21 Maggio 2026
Redazione VareseNews
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