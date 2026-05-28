Tre giorni di festa con gli Alpini di Albizzate: gastronomia, musica live e parete di arrampicata per i bambini

Tornano gli Alpini ad animare il centro di Albizzate. Da venerdì 29 a domenica 31 maggio, il cortile comunale di piazza IV Novembre ospita la Festa Alpina, organizzata dala sezione di Albizzate con tre giorni di buona cucina, musica dal vivo e momenti dedicati alle famiglie.

Si parte venerdì 29 maggio, in collaborazione con il gruppo giovanile: dalle 19 apre lo stand gastronomico con specialità hamburger, mentre dalle 21 spazio a cocktail, bar e musica live con la band Lavorincorso.

Sabato 30 maggio, sempre dalle 19, protagonista la tradizione gastronomica con bucatini all’amatriciana, stracotto d’asino, fritto misto di pesce e altre specialità. Dalle 21 si balla con Claudia e la Battaini Band.

Domenica la parete d’arrampicata

La giornata conclusiva di domenica 31 maggio è la più ricca. Dalle 10 alle 18.30, grazie alla collaborazione del CAI di Carnago, sarà allestita una parete di arrampicata aperta a tutti, pensata in particolare per i più piccoli: un’occasione per avvicinare i bambini alla montagna in sicurezza. A mezzogiorno lo stand gastronomico proporrà nuovamente le specialità della festa, mentre dalle 21 gran finale in musica con la band Animanti e il loro spettacolo tributo ai Nomadi.

Un appuntamento che unisce lo spirito di comunità e i valori degli Alpini, tra tavolate, concerti e attività all’aria aperta per grandi e piccoli.