Tre giorni di festa con gli Alpini di Albizzate: gastronomia, musica live e parete di arrampicata per i bambini
Da venerdì 29 a domenica 31 maggio nel cortile comunale di piazza IV Novembre, l'evento dell'Associazione Nazionale Alpini con specialità culinarie, concerti e attività per le famiglie
Tornano gli Alpini ad animare il centro di Albizzate. Da venerdì 29 a domenica 31 maggio, il cortile comunale di piazza IV Novembre ospita la Festa Alpina, organizzata dala sezione di Albizzate con tre giorni di buona cucina, musica dal vivo e momenti dedicati alle famiglie.
Si parte venerdì 29 maggio, in collaborazione con il gruppo giovanile: dalle 19 apre lo stand gastronomico con specialità hamburger, mentre dalle 21 spazio a cocktail, bar e musica live con la band Lavorincorso.
Sabato 30 maggio, sempre dalle 19, protagonista la tradizione gastronomica con bucatini all’amatriciana, stracotto d’asino, fritto misto di pesce e altre specialità. Dalle 21 si balla con Claudia e la Battaini Band.
Domenica la parete d’arrampicata
La giornata conclusiva di domenica 31 maggio è la più ricca. Dalle 10 alle 18.30, grazie alla collaborazione del CAI di Carnago, sarà allestita una parete di arrampicata aperta a tutti, pensata in particolare per i più piccoli: un’occasione per avvicinare i bambini alla montagna in sicurezza. A mezzogiorno lo stand gastronomico proporrà nuovamente le specialità della festa, mentre dalle 21 gran finale in musica con la band Animanti e il loro spettacolo tributo ai Nomadi.
Un appuntamento che unisce lo spirito di comunità e i valori degli Alpini, tra tavolate, concerti e attività all’aria aperta per grandi e piccoli.
TAG ARTICOLO
La community di VareseNews
Loro ne fanno già parte
Ultimi commenti
Felice su Rissa con bastoni e sassaiola alla stazione di Garbagnate: danneggiato anche un treno
SABY24 su Case di riposo, in provincia di Varese una retta da 2.548 euro al mese: più cara della media lombarda
Bustocco-71 su Code e disagi sulla provinciale del lago: i lavori di asfaltatura bloccano il traffico tra Buguggiate e le autostrade
principe.rosso su A Luino confronto sulla scuola con il sottosegretario Frassinetti
Viacolvento su A Luino confronto sulla scuola con il sottosegretario Frassinetti
Felice su Dormiva in un bivacco nel bosco a Tradate con oltre 100 dosi di droga ma viene assolto dall’accusa di spaccio
Accedi o registrati per commentare questo articolo.
L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.