Tre giorni di grande musica al Museo del Tessile con BA Rock 2026

Torna la rassegna dedicata alle band emergenti e ai gruppi del territorio nel parco del Museo del Tessile con tre serate di concerti tra brani originali e grandi classici del genere rock

Il parco del Museo del Tessile di Busto Arsizio si prepara a trasformarsi nuovamente nel cuore pulsante della musica rock locale. Da venerdì 5 a domenica 7 giugno torna infatti BA ROCK, la rassegna culturale dedicata alle sonorità più graffianti che, dopo il successo dello scorso anno, si conferma un appuntamento centrale dell’estate cittadina. L’evento, promosso dall’assessorato alla Cultura, punta a offrire un palcoscenico di rilievo alle band emergenti del territorio e a quelle formazioni che spesso faticano a trovare spazi adeguati nei circuiti dei locali live.

Quattordici band per tutte le sfumature del rock

Il cartellone di questa seconda edizione si preannuncia particolarmente ricco e variegato. Saranno quattordici le realtà musicali a calcare il palco: dai singoli cantautori alle band composte da numerosi elementi, con un mix generazionale che promette di unire l’energia dei più giovani all’esperienza dei musicisti più adulti. Il repertorio spazierà dai brani originali alle reinterpretazioni dei grandi classici, coprendo ogni sfumatura del rock’n’roll. I nomi dei protagonisti e la scaletta definitiva saranno svelati entro il 29 maggio sulle pagine social dedicate.

Tre giorni di concerti e socialità nel parco

Il festival prenderà il via ufficialmente venerdì 5 giugno alle 18:00, con l’inaugurazione istituzionale prevista per le 20:00. Le esibizioni proseguiranno poi sabato e domenica a partire dalle 17:00, animando il parco fino a tarda sera. Per rendere l’esperienza ancora più piacevole, grazie al supporto dell’azienda Grassi, saranno messi a disposizione del pubblico dei teli colorati per sedersi sul prato, oltre a tavoli e sedie per godersi le proposte di street food e l’area drink che rimarranno sempre attive durante la manifestazione.

Il contest social e i premi in palio

Anche quest’anno il pubblico avrà un ruolo attivo. Attraverso le pagine social di BA Rock e dell’Associazione Spazio Eventi, sarà possibile votare la propria formazione preferita. La band che raccoglierà il maggior numero di “like” vincerà un premio speciale: la possibilità di esibirsi durante la prossima stagione in un prestigioso locale di musica live della zona. Non mancherà inoltre un angolo dedicato ai selfie per immortalare i momenti più belli della rassegna.

Una rete di collaborazioni per la città

L’organizzazione tecnica è affidata all’Associazione Culturale Spazio Eventi con la direzione artistica del maestro Andrea Natoli. Fondamentale il supporto degli sponsor locali: Banfi Centro Stampa ha curato l’intera veste grafica e gli allestimenti, mentre Busto Motor Company approfitterà dell’occasione per esporre un nuovo modello Nissan a basso impatto ambientale, legando la passione per la musica alla sostenibilità.