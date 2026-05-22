Tre giorni di musica elettronica in Val Veddasca per la sesta edizione di Selva

Il festival di musica elettronica Selva richiama il pubblico indipendente nel borgo di Biegno, a circa mille metri di altitudine, per una tre giorni immersa nella natura della Val Veddasca. L’appuntamento, in programma dal 24 al 26 luglio, rientra nella rassegna Veddasca Sound e taglia il traguardo della sesta edizione. L’obiettivo della manifestazione rimane la costruzione di un’identità riconoscibile nel panorama nazionale, fondata sulla dimensione raccolta e sulla vita collettiva lontano dai ritmi urbani.

Il campeggio di Biegno costituisce il fulcro dell’esperienza comunitaria, inteso non come mero servizio logistico ma come spazio di condivisione che unisce il pubblico all’interno del bosco. I partecipanti alternano i momenti dedicati alla musica con i trekking, le conversazioni e le relazioni con il territorio, in controtendenza rispetto ai grandi eventi commerciali.

La line-up musicale di questa edizione tocca diverse sfumature della ricerca sonora contemporanea. Il programma inizia venerdì 24 luglio con le esibizioni di DJ Church, Brolpi b2b THEOREM e Luca Scarpa. La giornata di sabato 25 luglio vede protagonisti Hi Life, Euca, we.amps, Alessio Sanna e Outburst Knobs. Il festival si conclude domenica 26 luglio con i set di Lemme e Diamantha. Accanto ai palcoscenici trovano spazio anche le proposte della cucina locale e le attività outdoor.

La manifestazione è organizzata dall’associazione Veddasca Insieme, con il patrocinio del Comune di Maccagno con Pino e Veddasca e il supporto della Pro Loco Maccagno. La direzione artistica si avvale della collaborazione del collettivo milanese Millesuoni, mentre la componente tecnica è affidata a Sunfish. I biglietti in formula early bird sono già acquistabili sulla piattaforma online Resident Advisor, mentre i materiali informativi e le immagini ufficiali rimangono consultabili sui canali digitali dedicati.

La localizzazione in Val Veddasca risponde alla volontà di attivare un modello di relazione stabile con le aree interne e di contrastare l’isolamento dei circuiti culturali tradizionali. Il progetto intende generare connessioni durature tra la comunità locale, la ricerca musicale e i nuovi modi di frequentare la montagna, traducendo l’intrattenimento in uno strumento di valorizzazione territoriale.