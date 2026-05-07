Tre giorni tra farfalle, lucciole e suoni della notte: al Parco delle Groane arriva il BioBlitz Lombardia 2026 

Tre giorni immersi nella natura, tra escursioni notturne, osservazioni sul campo e attività dedicate alla scoperta della biodiversità. Dal 15 al 17 maggio torna il BioBlitz Lombardia 2026, l’iniziativa di citizen science promossa da Regione Lombardia che coinvolgerà il Parco delle Groane e della Brughiera Briantea e numerose aree naturalistiche del territorio con un ricco calendario di appuntamenti aperti a cittadini, famiglie, appassionati e curiosi.

Un laboratorio a cielo aperto

L’edizione 2026 trasformerà il Parco in un grande laboratorio a cielo aperto: dall’ex Polveriera di Solaro alle aree di Garbagnate Milanese, dalla Riserva Naturale Fontana del Guercio all’Oasi Lipu di Cesano Maderno, fino al Parco del Lura tra Lainate, Bregnano e Lomazzo. In programma escursioni guidate, monitoraggi naturalistici, attività per bambini e famiglie ed esperienze immersive dedicate alla fauna e alla flora del territorio.

Protagoniste dell’edizione saranno le farfalle, ma spazio anche a pipistrelli, lucciole, avifauna notturna, insetti impollinatori, anfibi, rettili e macroinvertebrati del suolo. I partecipanti, accompagnati da esperti naturalisti, potranno contribuire attivamente alla raccolta di dati scientifici attraverso l’app iNaturalist, diventando parte integrante di un progetto di monitoraggio della biodiversità regionale.

Il BioBlitz, giunto alla sua undicesima edizione in Lombardia, rappresenta uno degli appuntamenti più importanti dedicati alla citizen science, la “scienza dei cittadini”, in cui la collaborazione tra istituzioni, ricercatori e pubblico permette di raccogliere informazioni preziose sugli ecosistemi naturali. L’iniziativa è promossa da Regione Lombardia insieme ad AREA Parchi, al Parco Regionale dell’Oglio Sud e alla Riserva Naturale Le Bine.

A “caccia” dopo il tramonto

Il programma prenderà il via venerdì 15 maggio con una serie di appuntamenti serali dedicati alla natura dopo il tramonto. A Garbagnate Milanese si svolgerà “Citizen science: alla scoperta delle farfalle”, mentre al Parco del Lura sarà possibile partecipare all’incontro sui pipistrelli. All’Oasi Lipu di Cesano Maderno spazio invece a “Lucciole e avifauna notturna”. Nella stessa serata il Centro Parco Polveriera di Solaro ospiterà l’esperienza immersiva “I suoni della notte”.

Sabato 16 maggio si aprirà all’alba con il censimento dell’avifauna nella Riserva Naturale Fontana del Guercio. Nel pomeriggio torneranno le attività dedicate alle farfalle nelle Groane e gli appuntamenti sugli insetti impollinatori al Nuovo Museo delle Api di Bregnano. In serata, nuovo appuntamento all’Oasi Lipu per l’osservazione delle lucciole e dell’avifauna notturna.

Domenica 17 maggio il BioBlitz si concluderà con una giornata interamente dedicata all’esplorazione della biodiversità. Al Centro Parco Polveriera di Solaro esperti e partecipanti andranno alla scoperta di flora, fauna e insetti del territorio, mentre il Parco del Lura proporrà attività e laboratori dedicati a insetti impollinatori e avifauna presso il Centro Biodiversità di Lomazzo.

Ascoltare i pipistrelli

Durante le attività verranno utilizzati anche strumenti specifici per il monitoraggio naturalistico, come bat detector per l’ascolto dei pipistrelli e trappole luminose per l’osservazione delle farfalle notturne. L’obiettivo è sensibilizzare il pubblico sull’importanza della tutela ambientale e dimostrare come il contributo dei cittadini possa diventare fondamentale per la ricerca scientifica e la conservazione degli ecosistemi.

Le iscrizioni sono già aperte. Per partecipare alle iniziative organizzate dal Parco delle Groane e dalla Riserva Fontana del Guercio è possibile registrarsi online tramite il modulo dedicato oppure contattare il servizio di educazione ambientale del Parco. Le attività dell’Oasi Lipu si prenotano via email, mentre gli appuntamenti del Parco del Lura sono coordinati da Koinè Cooperativa Sociale.

Tre giorni per osservare, ascoltare e vivere la natura da protagonisti: il BioBlitz Lombardia 2026 invita tutti a diventare esploratori della biodiversità, contribuendo in prima persona alla conoscenza e alla tutela del patrimonio naturale lombardo.

Foto di Alicja da Pixabay