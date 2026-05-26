Va in archivio con un bilancio decisamente positivo la sedicesima edizione di Agreenfest, la manifestazione promossa e coordinata dalla Pro Loco di Casciago che nello scorso fine settimana ha animato gli spazi dell’oratorio di Morosolo e l’area verde del Parco dei Ciliegi. L’evento ha richiamato un pubblico numeroso ed eterogeneo, confermando l’ormai consolidato legame del sodalizio con il territorio e la sua capacità di aggregazione.

Galleria fotografica Tre giorni tra natura, sport e comunità a Morosolo: bilancio positivo per la 16ª edizione di Agreenfest 4 di 25

Il fine settimana è iniziato venerdì sera con un appuntamento culturale che ha registrato un’ottima affluenza: la conferenza dedicata a piante e leggende, condotta da Antea Franceschin di ControventoTrekking, che ha saputo incuriosire i presenti svelando aneddoti e segreti della flora locale.

Sport e natura con l’AgreenRun

Il momento centrale della giornata di sabato è stato dedicato agli appassionati di sport e corsa all’aria aperta. Grandi e piccoli si sono messi alla prova lungo i tracciati della decima edizione dell’AgreenRun, la manifestazione podistica che si snoda tra i sentieri e le aree boschive che circondano l’abitato di Morosolo, unendo l’aspetto competitivo alla valorizzazione del paesaggio locale.

Domenica di festa in paese

La domenica ha poi richiamato il pubblico delle grandi occasioni grazie a un fitto programma di iniziative adatte alle famiglie:

Il mercatino: banchi di hobbisti e artigiani locali hanno riempito l’area espositiva.

Le attrazioni: grande curiosità, in particolare da parte dei bambini, per la mostra dei conigli.

Gastronomia e musica: le cucine dell’Agreenfest, animate dalle cuoche della Pro Loco, hanno lavorato a pieno ritmo per tutta la giornata, accompagnate da momenti di musica dal vivo.

Dagli organizzatori traspare grande soddisfazione per la riuscita dell’evento, un successo collettivo che pone già le basi per la programmazione delle future attività nel comune alle porte di Varese.