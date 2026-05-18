Tre minorenni aggrediti ai Giardini Estensi di Varese per gli smartphone
I tre giovani, tutti minorenni, si sono recati in Questura per denunciare il fatto: sarebbero stati accerchiati da un gruppo di ragazzi più grandi. I telefoni sono stati ritrovati nei pressi dei Giardini
Si sono presentati in Questura, da soli, nella serata di sabato 16 maggio, tre giovani per denunciare una rapina subita all’interno dei Giardini Estensi di Varese. I tre ragazzi – tutti minorenni – hanno riferito alle forze dell’ordine di essere stati rapinati, verso le ore 20, da un gruppo di ragazzi più grandi che hanno sottratto loro i cellulari utilizzando la forza. Le vittime hanno denunciato l’accaduto in Questura un paio di ore dopo l’aggressione, dando il via alle indagini che hanno già portato al primo importante risultato con il ritrovamento della refurtiva.
Gli agenti di turno, dopo aver raccolto le testimonianze e aver avvisato i genitori dei minori, hanno richiesto l’intervento di un’ambulanza. I giovani sono stati così accompagnati all’ospedale Del Ponte per ricevere le cure necessarie a causa delle percosse ricevute durante la rapina. Le ricerche hanno permesso di individuare gli smartphone dei tre giovani nel giro di breve tempo. I dispositivi non erano stati portati lontano, ma sono stati rinvenuti abbandonati nelle vicinanze dell’area verde cittadina.Indagini in corso e telecamere
Il lavoro della Polizia di Stato prosegue ora per dare un nome e un volto ai responsabili. Gli inquirenti stanno analizzando i filmati registrati dalle telecamere di videosorveglianza per cercare di dare un nome e un volto agli aggressori.
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