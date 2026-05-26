Tre nuove poltrone elettriche per l’ospedale di Varese grazie alla solidarietà della Pigiama Run
La consegna venerdì 29 maggio, alla presenza dell'assessore Caruso. Per il 2026 la corsa si allarga e unisce Cassano Magnago Luino e Sesto Calende per la solidarietà
Il reparto di Oncoematologia Pediatrica dell’Ospedale del Ponte di Varese accoglie tre poltrone accessoriate con movimentazione elettrica, destinate a migliorare il comfort dei piccoli pazienti e dei loro assistenti.
L’acquisto dei tre presidi sanitari è avvenuto grazie alle donazioni raccolte durante la passata edizione della Pigiama Run, la camminata e corsa in pigiama a carattere nazionale che lo scorso settembre si è svolta a Cassano Magnago. Gli organizzatori definiscono così lo spirito dell’iniziativa: «La Pigiama Run nasce con un obiettivo semplice: trasformare un gesto accessibile a tutti in un aiuto reale. Un traguardo pienamente raggiunto, che dimostra la forza della solidarietà quando si fa rete sul territorio». La sezione provinciale della Lilt indirizza i propri ringraziamenti ai cittadini, ai camminatori e ai sostenitori che hanno aderito alla manifestazione podistica.
La consegna ufficiale dei dispositivi è in programma venerdì 29 maggio alle 15 all’interno della struttura sanitaria, dove si riuniranno le istituzioni e i rappresentanti delle realtà coinvolte nel progetto La cerimonia vede la partecipazione di Francesca Caruso, assessore alla Cultura di Regione Lombardia, e di Maddalena Marinoni, responsabile del reparto di Oncoematologia Pediatrica. Per la Lilt, Associazione Provinciale di Varese, intervengono il presidente Ivanoe Pellerin e il fiduciario Carlo Maria Castelletti, insieme a Marco Ascoli, presidente della Fondazione Giacomo Ascoli.
L’edizione 2026 diventa diffusa
L’attività legata alla solidarietà prosegue con la pianificazione del prossimo appuntamento, fissato in calendario per venerdì 18 settembre. L’evento adotta per la prima volta una formula diffusa e si sviluppa contemporaneamente in tre diverse località della provincia di Varese, includendo i territori comunali di Cassano Magnago, Luino e Sesto Calende per estendere la raccolta fondi a favore dell’oncologia pediatrica
TAG ARTICOLO
La community di VareseNews
Loro ne fanno già parte
Ultimi commenti
SABY24 su Case di riposo, in provincia di Varese una retta da 2.548 euro al mese: più cara della media lombarda
Bustocco-71 su Code e disagi sulla provinciale del lago: i lavori di asfaltatura bloccano il traffico tra Buguggiate e le autostrade
principe.rosso su A Luino confronto sulla scuola con il sottosegretario Frassinetti
Viacolvento su A Luino confronto sulla scuola con il sottosegretario Frassinetti
Felice su Dormiva in un bivacco nel bosco a Tradate con oltre 100 dosi di droga ma viene assolto dall’accusa di spaccio
Bustocco-71 su Auto perde il controllo e sfonda un cancello in via Vanetti a Varese
Accedi o registrati per commentare questo articolo.
L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.