Tre nuove poltrone elettriche per l’ospedale di Varese grazie alla solidarietà della Pigiama Run

Il reparto di Oncoematologia Pediatrica dell’Ospedale del Ponte di Varese accoglie tre poltrone accessoriate con movimentazione elettrica, destinate a migliorare il comfort dei piccoli pazienti e dei loro assistenti.

L’acquisto dei tre presidi sanitari è avvenuto grazie alle donazioni raccolte durante la passata edizione della Pigiama Run, la camminata e corsa in pigiama a carattere nazionale che lo scorso settembre si è svolta a Cassano Magnago. Gli organizzatori definiscono così lo spirito dell’iniziativa: «La Pigiama Run nasce con un obiettivo semplice: trasformare un gesto accessibile a tutti in un aiuto reale. Un traguardo pienamente raggiunto, che dimostra la forza della solidarietà quando si fa rete sul territorio». La sezione provinciale della Lilt indirizza i propri ringraziamenti ai cittadini, ai camminatori e ai sostenitori che hanno aderito alla manifestazione podistica.

La consegna ufficiale dei dispositivi è in programma venerdì 29 maggio alle 15 all’interno della struttura sanitaria, dove si riuniranno le istituzioni e i rappresentanti delle realtà coinvolte nel progetto La cerimonia vede la partecipazione di Francesca Caruso, assessore alla Cultura di Regione Lombardia, e di Maddalena Marinoni, responsabile del reparto di Oncoematologia Pediatrica. Per la Lilt, Associazione Provinciale di Varese, intervengono il presidente Ivanoe Pellerin e il fiduciario Carlo Maria Castelletti, insieme a Marco Ascoli, presidente della Fondazione Giacomo Ascoli.

L’edizione 2026 diventa diffusa

L’attività legata alla solidarietà prosegue con la pianificazione del prossimo appuntamento, fissato in calendario per venerdì 18 settembre. L’evento adotta per la prima volta una formula diffusa e si sviluppa contemporaneamente in tre diverse località della provincia di Varese, includendo i territori comunali di Cassano Magnago, Luino e Sesto Calende per estendere la raccolta fondi a favore dell’oncologia pediatrica