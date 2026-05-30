Tre nuove poltrone per l’oncoematologia pediatrica donate da Lilt a Varese grazie alla Pigiama Run

Tre nuove poltrone accessoriate con movimentazione elettrica sono state donate al reparto di Oncoematologia Pediatrica dell’Ospedale Del Ponte di Varese, grazie ai fondi raccolti attraverso la Pigiama Run, l’iniziativa solidale promossa da LILT Varese. La consegna è avvenuta nel corso della visita dell’assessore regionale alla Cultura Francesca Caruso, che ha incontrato il personale sanitario, i volontari e le associazioni impegnate a sostegno dei piccoli pazienti e delle loro famiglie. Le nuove attrezzature sono destinate a migliorare il comfort dei bambini ricoverati e dei loro accompagnatori durante il percorso di cura, offrendo un supporto concreto nella quotidianità del reparto.

La visita dell’assessore Caruso

Nel corso della visita all’Ospedale Del Ponte, l’assessore regionale ha voluto sottolineare il valore umano dell’esperienza vissuta all’interno del reparto. «All’Ospedale Del Ponte di Varese ho trovato storie, sguardi, piccoli eroi e le loro famiglie che ogni giorno affrontano una sfida davvero difficile. Abbiamo consegnato tre poltrone accessoriate con movimentazione elettrica, destinate a migliorare il comfort dei piccoli pazienti e dei loro assistenti presso il reparto di Oncoematologia Pediatrica. È questo il senso della Pigiama Run di LILT: trasformare la solidarietà in qualcosa che migliori davvero la quotidianità dei bambini e delle loro famiglie» – ha detto Francesca Caruso, assessore regionale alla Cultura.

Una rete di solidarietà a sostegno delle famiglie

L’assessore ha evidenziato anche il ruolo delle associazioni e dei volontari che hanno contribuito al risultato. «Dietro risultati come questo c’è una comunità che sceglie di esserci, con impegno, sensibilità e generosità» – Francesca Caruso, assessore regionale alla Cultura. Un ringraziamento è stato rivolto a Marco Ascoli, presidente della Fondazione Giacomo Ascoli, a Ivanoe Pellerin, presidente di LILT Varese, a Valeria Cozzi, segretaria di LILT Varese, a Maddalena Marinoni, responsabile della Struttura Dipartimentale di Oncoematologia Pediatrica, a Maria Castelletti, fiduciaria di LILT Varese, e ai volontari dell’associazione Vivi Cassano.

Un aiuto concreto per il reparto

Le tre poltrone entreranno ora a far parte della dotazione del reparto, contribuendo a rendere più confortevoli le lunghe ore trascorse dai bambini e dai loro familiari durante le terapie e i ricoveri.

L’iniziativa rappresenta uno dei risultati concreti della Pigiama Run, manifestazione che negli anni è diventata un importante strumento di raccolta fondi e sensibilizzazione a favore dei progetti dedicati ai bambini e agli adolescenti seguiti dall’Oncoematologia Pediatrica varesina.