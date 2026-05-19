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Tre nuovi appuntamenti su Radio Materia: scuola, famiglie e la guerra in biblioteca

Alle 16,30 avremo Marialuisa Rampinini di AMSSO Castellanza, alle 18 la pedagogista Chiara De Giorgio e alle 18,45 un nuovo appuntamento con Ferdi e i suoi libri

Generico 18 May 2026

Il martedì di Radio Materia è servito con tre appuntamenti freschi con persone e associazioni e nuovi podcast in arrivo.

16,30 Soci All Time

Parleremo di scuola e di un’associazione di genitori AMSSO legata all’Istituto Maria Ausiliatrice di Castellanza che si propone di contribuire e promuovere un’educazione e formazione ispirata ai valori cristiani, con particolare attenzione al carisma educativo-formativo Salesiano, in particolare contribuendo a diffondere i principi di libertà formale e sostanziale di scelta e accesso negli Istituti delle Figlie di Maria Ausiliatrice. Con noi avremo Marialuisa Rampinini.

18,00 Chi l’avrebbe mai detto

Dalla scuola passiamo alla famiglia con la pedagogista, dottoressa Chiara De Giorgio per parlare di relazioni, coppie e dinamiche della famiglia di oggi.

18,30 Giornale Radio

18,45 La biblioteca di Materia

Nuova puntata settimanale della trasmissione del nostro bibliotecario Ferdinando Giaquinto che si occupa degli oltre 2 mila volumi presenti nello spazio libero di Varesenews e sempre aperto alla consultazione. Oggi parleremo di Prima Guerra Mondiale.

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Pubblicato il 19 Maggio 2026
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