Tre nuovi appuntamenti su Radio Materia: scuola, famiglie e la guerra in biblioteca
Alle 16,30 avremo Marialuisa Rampinini di AMSSO Castellanza, alle 18 la pedagogista Chiara De Giorgio e alle 18,45 un nuovo appuntamento con Ferdi e i suoi libri
Il martedì di Radio Materia è servito con tre appuntamenti freschi con persone e associazioni e nuovi podcast in arrivo.
16,30 Soci All Time
Parleremo di scuola e di un’associazione di genitori AMSSO legata all’Istituto Maria Ausiliatrice di Castellanza che si propone di contribuire e promuovere un’educazione e formazione ispirata ai valori cristiani, con particolare attenzione al carisma educativo-formativo Salesiano, in particolare contribuendo a diffondere i principi di libertà formale e sostanziale di scelta e accesso negli Istituti delle Figlie di Maria Ausiliatrice. Con noi avremo Marialuisa Rampinini.
18,00 Chi l’avrebbe mai detto
Dalla scuola passiamo alla famiglia con la pedagogista, dottoressa Chiara De Giorgio per parlare di relazioni, coppie e dinamiche della famiglia di oggi.
18,30 Giornale Radio
18,45 La biblioteca di Materia
Nuova puntata settimanale della trasmissione del nostro bibliotecario Ferdinando Giaquinto che si occupa degli oltre 2 mila volumi presenti nello spazio libero di Varesenews e sempre aperto alla consultazione. Oggi parleremo di Prima Guerra Mondiale.
I PODCAST DA NON PERDERE
0048 MISSION IS POSSIBLE
GLI APPUNTAMENTI LIVE IN AGORA’ CON I NOSTRI GIOVANI PODCASTER
Restare in provincia, costruire il futuro: i giovani protagonisti a Materia
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