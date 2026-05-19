Tre percorsi tra sport e inclusione: Olgiate Olona si rimette “In cammino con noi”

Abbinare la cura del benessere fisico alla solidarietà, riscoprendo le bellezze naturalistiche e i sentieri del territorio. Domenica 7 giugno Olgiate Olona tornerà a muoversi in gruppo in occasione della quarta edizione di “In Cammino con Noi”.

Si tratta della camminata non competitiva promossa dalla cooperativa sociale Progetto Promozione Lavoro con il patrocinio del Comune, diventata ormai un appuntamento fisso per famiglie, associazioni e camminatori di ogni età.

Tre tracciati per tutte le gambe

L’iniziativa è stata strutturata per essere accessibile a chiunque, dai camminatori più allenati fino alle famiglie con bambini piccoli o passeggini. Gli organizzatori hanno infatti predisposto tre differenti percorsi podistici che si snodano tra le vie cittadine, i parchi locali e le aree verdi che caratterizzano la Valle Olona:

Il percorso da 4 chilometri: pensato per una camminata più leggera e rilassata.

Il percorso da 8 chilometri: una via di mezzo ideale per chi vuole tenersi in movimento.

Il percorso da 12 chilometri: il tracciato più lungo, dedicato a chi desidera mettere alla prova il proprio passo sulla distanza.

Gli orari e le modalità di partenza

Il punto di ritrovo logistico per tutte le operazioni preliminari e per lo start è fissato direttamente presso la sede della Cooperativa Progetto Promozione Lavoro, situata in via Don Minzoni 33 a Olgiate Olona. Le partenze seguiranno scaglioni differenti a seconda della lunghezza del tracciato scelto:

Tracciati da 8 e 12 km: le iscrizioni apriranno alle ore 8:30, mentre la partenza sarà libera a partire dalle ore 9:30.

Tracciato da 4 km: le iscrizioni cominceranno alle ore 9:30, seguite da una partenza guidata di gruppo fissata per le ore 10:00.

Prima del via ufficiale, per tutti i partecipanti sarà previsto un momento collettivo di riscaldamento muscolare all’aria aperta per prepararsi al meglio alla camminata.

Quote di partecipazione e premi per i gruppi

Per prendere parte all’evento è richiesto un contributo di iscrizione simbolico pari a 5 euro, volto a sostenere i progetti di inclusione sociale portati avanti quotidianamente dalla cooperativa sul territorio. La partecipazione è invece completamente gratuita per tutti i bambini fino ai 10 anni di età. Al termine della faticosa camminata, ad accogliere i partecipanti ci sarà un aperitivo offerto a tutti i camminatori.

Verranno inoltre assegnati dei premi speciali riservati ai tre gruppi più numerosi che si presenteranno al via (composti da un minimo di 10 partecipanti). Per i gruppi, le iscrizioni dovranno essere inviate via email all’indirizzo promlavoro.educatori@gmail.com entro le ore 20:00 di venerdì 5 giugno.