Tre weekend tra musica, sport e fuochi d’artificio: a Somma Lombardo torna il Giugno Mezzanese

Il rione di Mezzana si prepara a riaccendere i motori della tradizione. Da venerdì 29 maggio a domenica 14 giugno, gli spazi dell'”Antico Portico” ospiteranno la nuova edizione del Giugno Mezzanese, la storica manifestazione che per tre settimane animerà le serate estive sommesi con un fitto calendario di eventi.

Il programma unisce le tradizionali serate danzanti a eventi sportivi, momenti dedicati ai più giovani e spettacoli pirotecnici, senza dimenticare la buona cucina. Tutte le sere, a partire dalle 18.00, la festa inizierà con l’orario aperitivo, seguito dall’apertura dello stand gastronomico e della pizzeria alle 19.00 (con aperture straordinarie a pranzo nelle giornate festive e domenicali). L’intero ricavato della manifestazione sarà devoluto a sostegno delle opere della parrocchia locale.

Lo sport: podismo e calcio

Il cartellone sportivo di questa edizione è particolarmente ricco e vede protagonisti sia il calcio sia il podismo:

Il torneo di calcio: Durante tutto il periodo della festa si disputerà la 14^ edizione del Torneo “Madonna della Ghianda”, che vedrà anche una parentesi interamente dedicata al calcio femminile nella giornata di domenica 7 giugno (inizio ore 10.00). Le premiazioni ufficiali chiuderanno la festa domenica 14 giugno alle 22.00.

Le corse podistiche: Due gli appuntamenti infrasettimanali per i corridori. Lunedì 8 giugno alle 20.30 prenderà il via la “Run for AVIS 2026”, mentre giovedì 11 giugno, sempre alle 20.30, sarà la volta della coloratissima “Secondo Mona Color Run”.

Il programma delle serate e gli spettacoli

Ad arricchire l’area della festa ci saranno quest’anno anche la mostra e vendita del libro usato, la Fiera degli Antichi Mestieri e un’area dedicata ai giochi di una volta (“I giochi dei nonni”). I fuochi d’artificio, da sempre uno dei momenti più attesi, raddoppieranno illuminando il cielo in due distinte occasioni: sabato 30 maggio e sabato 13 giugno, sempre alle ore 23.00.

Ecco il dettaglio di tutti gli appuntamenti in calendario:

Primo fine settimana (e ponte del 2 giugno)

Venerdì 29 maggio: Ore 20.30 – “Canta con Noi”, la serata karaoke con il canzoniere dell’oratorio.

Sabato 30 maggio: Ore 20.30 – Serata danzante con “Roby e Clara”; ore 23.00 – Primo grande spettacolo di fuochi d’artificio.

Domenica 31 maggio: Stand gastronomico aperto anche a pranzo (ore 12.00). In serata, dalle 20.30, si balla con l’orchestra “Ory Belly”.

Lunedì 1 giugno: Ore 20.30 – Serata Giovani con il “Somma Sun Fest Vol. III”, l’evento dedicato alla musica e alla Generazione Z per festeggiare l’inizio della stagione estiva.

Martedì 2 giugno: Cucina aperta sia a pranzo (ore 12.00) sia a cena. Dalle 20.30 la pista sarà della musica dell’orchestra “Loredana”.

Secondo fine settimana

Venerdì 5 giugno: Ore 20.30 – Serata caraibica con l’animazione e i ritmi della scuola di danza “Lulù Dance”.

Sabato 6 giugno: Ore 20.30 – Liscio e balli di gruppo con l’orchestra “Roberta e Valentino”.

Domenica 7 giugno: Ore 10.00 – Calcio d’inizio del Torneo Femminile Madonna della Ghianda. Cucina aperta a pranzo (12.00) e a cena. Ore 20.30 – Serata danzante con l’orchestra “Dolci Note”.

Terzo fine settimana

Venerdì 12 giugno: Ore 20.30 – Spazio alla competizione con la gara di ballo a cura di “Fransys Dance”.

Sabato 13 giugno: Ore 19.30 – Sessione di Zumba e Fitness con “Uragano Katia e le Uraghanelle”. Dalle 20.30 si balla con l’orchestra “Agos Belli & Diadema Band”. Alle 23.00 il secondo spettacolo di fuochi d’artificio.

Domenica 14 giugno: Ore 12.30 – Pranzo comunitario “La Nuova Stagione” (disponibile solo su prenotazione). In serata, dalle 20.30, ultime danze con l’orchestra “Mary” e, a seguire, le premiazioni del torneo di calcio.