Tre “zozzoni” beccati dalla Polizia Locale di Vergiate

Nelle ultime settimane il comando della Polizia Locale di Vergiate è stato impegnato in una fitta attività di contrasto all’abbandono di rifiuti sul territorio, che ha portato all’individuazione di tre persone, non residenti, responsabili di più illeciti.

Ai trasgressori sono state comminate sanzioni per svariate migliaia di euro, oltre alla denuncia alla competente Autorità Giudiziaria, alla sospensione della patente di guida e al fermo dei veicoli utilizzati per gli abbandoni, a seconda dei casi.

Fondamentali per la buona riuscita delle indagini, sono state le testimonianze fornite da alcuni cittadini di Vergiate, che hanno collaborato attivamente nell’indicare gli abusi e nel fornire dettagli preziosi.