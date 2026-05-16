Tremendo incidente sulla A9 con cinque feriti: estratta dalle lamiere una donna incinta e il figlio di un anno
Coinvolti un'auto, un furgone e un autoarticolato. Una seconda vettura sopraggiunta ad alta velocità ha impattato ribaltandosi. Lunghe code in autostrada. I soccorritori recuperano anche l'orsacchiotto del piccolo
Grave incidente nelle prime ore di questa mattina sull’autostrada A9, nel tratto compreso tra Lomazzo Nord e Fino Mornasco in direzione Como. Lo schianto, che ha coinvolto più veicoli e cinque persone, si è verificato intorno alle 5.30 e ha reso necessario un imponente dispiegamento di soccorsi.
Secondo una prima ricostruzione, una vettura avrebbe innescato una collisione con un furgone, coinvolgendo successivamente anche un autoarticolato. Poco dopo, una seconda automobile sopraggiunta ad alta velocità ha impattato violentemente contro uno dei veicoli già fermi sulla carreggiata, ribaltandosi.
L’estrazione della donna incinta
Nell’impatto sono rimasti incastrati il conducente del furgone e una donna in gravidanza che viaggiava con il marito e il figlio di un anno. Le operazioni di soccorso si sono rivelate particolarmente complesse soprattutto per le condizioni della donna, che presentava politraumi ed era bloccata con le gambe all’interno dell’abitacolo. I Vigili del Fuoco hanno prima stabilizzato il veicolo, poi si sono introdotti all’interno per raggiungerla. L’estrazione è avvenuta attraverso una manovra tecnica complessa, che ha richiesto il taglio del bagagliaio e dei sedili posteriori dell’auto.
Soccorsi e ospedali
Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco del Comando di Como con squadre della sede centrale e dei distaccamenti di Cantù e Lomazzo. Il personale sanitario del 118 ha operato con quattro ambulanze, due automediche e l’elisoccorso. Le cinque persone coinvolte, un uomo, due donne di 29 e 30 anni e due uomini di 31 e 53 anni, sono state trasportate in codice giallo e verde in diversi ospedali della zona: il San Gerardo di Monza, il Niguarda di Milano e il Sant’Anna di Como. Presenti anche la Polizia Stradale di Novate e il personale di Autostrade per la gestione della viabilità e i rilievi.
A causa dell’incidente il tratto è rimasto chiuso al traffico per permettere le operazioni di soccorso e la messa in sicurezza della carreggiata, con la formazione di lunghe code e forti disagi alla circolazione.
Il sorriso del bambino e l’orsacchiotto
In una mattinata segnata dalla concitazione dei soccorsi, c’è stato spazio anche per un momento di commozione. I Vigili del Fuoco sono riusciti a recuperare l’orsacchiotto del bambino di un anno, rimasto all’interno dell’auto dopo l’incidente, e a riconsegnarglielo mentre si trovava in ambulanza insieme al padre. Un gesto semplice che è bastato a strappare al piccolo un sorriso.
TAG ARTICOLO
La community di VareseNews
Loro ne fanno già parte
Ultimi commenti
Felice su Dormiva in un bivacco nel bosco a Tradate con oltre 100 dosi di droga ma viene assolto dall’accusa di spaccio
Bustocco-71 su Auto perde il controllo e sfonda un cancello in via Vanetti a Varese
Felice su Tagli alla Electrolux, sciopero anche a Solaro dopo il piano dell’azienda che annuncia 1.700 esuberi
mtn su Zanzi critica le scelte dell'amministrazione per il parco di Biumo: “Non è riqualificazione, è distruzione”
Felice su Nuovo livello del Lago Maggiore, protestano albergatori e gestori di spiagge
Felice su La bici vale miliardi: sei percorsi ciclabili attraversano la provincia di Varese
Accedi o registrati per commentare questo articolo.
L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.