Tremendo incidente sulla A9 con cinque feriti: estratta dalle lamiere una donna incinta e il figlio di un anno

Grave incidente nelle prime ore di questa mattina sull’autostrada A9, nel tratto compreso tra Lomazzo Nord e Fino Mornasco in direzione Como. Lo schianto, che ha coinvolto più veicoli e cinque persone, si è verificato intorno alle 5.30 e ha reso necessario un imponente dispiegamento di soccorsi.

Secondo una prima ricostruzione, una vettura avrebbe innescato una collisione con un furgone, coinvolgendo successivamente anche un autoarticolato. Poco dopo, una seconda automobile sopraggiunta ad alta velocità ha impattato violentemente contro uno dei veicoli già fermi sulla carreggiata, ribaltandosi.

L’estrazione della donna incinta

Nell’impatto sono rimasti incastrati il conducente del furgone e una donna in gravidanza che viaggiava con il marito e il figlio di un anno. Le operazioni di soccorso si sono rivelate particolarmente complesse soprattutto per le condizioni della donna, che presentava politraumi ed era bloccata con le gambe all’interno dell’abitacolo. I Vigili del Fuoco hanno prima stabilizzato il veicolo, poi si sono introdotti all’interno per raggiungerla. L’estrazione è avvenuta attraverso una manovra tecnica complessa, che ha richiesto il taglio del bagagliaio e dei sedili posteriori dell’auto.

Soccorsi e ospedali

Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco del Comando di Como con squadre della sede centrale e dei distaccamenti di Cantù e Lomazzo. Il personale sanitario del 118 ha operato con quattro ambulanze, due automediche e l’elisoccorso. Le cinque persone coinvolte, un uomo, due donne di 29 e 30 anni e due uomini di 31 e 53 anni, sono state trasportate in codice giallo e verde in diversi ospedali della zona: il San Gerardo di Monza, il Niguarda di Milano e il Sant’Anna di Como. Presenti anche la Polizia Stradale di Novate e il personale di Autostrade per la gestione della viabilità e i rilievi.

A causa dell’incidente il tratto è rimasto chiuso al traffico per permettere le operazioni di soccorso e la messa in sicurezza della carreggiata, con la formazione di lunghe code e forti disagi alla circolazione.

Il sorriso del bambino e l’orsacchiotto

In una mattinata segnata dalla concitazione dei soccorsi, c’è stato spazio anche per un momento di commozione. I Vigili del Fuoco sono riusciti a recuperare l’orsacchiotto del bambino di un anno, rimasto all’interno dell’auto dopo l’incidente, e a riconsegnarglielo mentre si trovava in ambulanza insieme al padre. Un gesto semplice che è bastato a strappare al piccolo un sorriso.