Treni fermi un mese per lavori sulla Gallarate – Porto Ceresio e Arcisate – Stabio

Da domenica 7 giugno a domenica 5 luglio 2026, la circolazione dei treni lungo le tratte Gallarate-Porto Ceresio e Arcisate-Stabio sarà completamente sospesa. Il blocco è necessario per consentire a Rete Ferroviaria Italiana (RFI) di effettuare importanti lavori di potenziamento infrastrutturale. Per limitare i disagi ai pendolari e ai viaggiatori, sarà attivato un servizio sostitutivo con autobus per tutta la durata del cantiere.

I dettagli dell’interruzione

L’intervento di RFI comporterà la chiusura temporanea dei binari per un intero mese, coinvolgendo diverse direttrici fondamentali per il territorio. Oltre alla tratta che collega la Valceresio a Milano e Gallarate, i lavori interesseranno anche i collegamenti transfrontalieri verso Stabio e la linea che porta all’aeroporto di Malpensa. Nello specifico, le linee coinvolte sono la Porto Ceresio-Varese-Gallarate-Milano, la Varese-Milano Passante-Treviglio, la Como-Mendrisio-Varese e la Biasca-Bellinzona-Lugano-Varese-Malpensa.

Servizio bus e percorsi alternativi

Per garantire la mobilità, Trenord e RFI hanno predisposto un piano di trasporti alternativi. Lungo i tratti interessati dai lavori circoleranno bus sostitutivi che seguiranno orari dedicati, differenti da quelli consueti dei treni. Oltre ai pullman, i viaggiatori potranno usufruire di itinerari ferroviari alternativi che prevedono il transito via Milano Centrale-Saronno-Malpensa-Gallarate per raggiungere le proprie destinazioni.

L’appello ai viaggiatori

L’Amministrazione comunale di Porto Ceresio ha diffuso una nota ufficiale per avvertire la popolazione ed evitare sorprese al momento della partenza. «L’Amministrazione comunale informa i cittadini – si legge nella comunicazione dell’ente – che Rete Ferroviaria Italiana ha programmato lavori di potenziamento infrastrutturale lungo le tratte ferroviarie Gallarate – Porto Ceresio e Arcisate – Stabio». La raccomandazione per tutti gli utenti è quella di pianificare con attenzione i propri spostamenti.

Consultazione degli orari

Gli orari aggiornati dei bus sostitutivi e i dettagli sui punti di fermata non sono fissi ma saranno consultabili direttamente presso le bacheche delle stazioni ferroviarie coinvolte. Tutte le informazioni saranno inoltre caricate sul sito ufficiale di Trenord e comunicate tramite i canali digitali di RFI. «Invitiamo i viaggiatori – sottolineano dal Comune – a verificare in anticipo gli orari e i punti di fermata dei bus sostitutivi».