Trenta competizioni e una stagione da protagonisti per la Varese Ghiaccio

La stagione competitiva 2025-2026 di Varese Ghiaccio è giunta a termine. Da ottobre ad aprile, sono state 30 le competizioni a cui la squadra ha preso parte con i suoi atleti: gare nazionali di fascia èlite (la massima fascia del pattinaggio in Italia), fascia Gold, fascia Silver e Bronze, ma anche svariate competizioni internazionali del circuito ISU.

I risultati ottenuti sono stati soddisfacenti per Varese Ghiaccio: in tutte le fascie competitive (elite, gold, silver, bronze) la società varesina ha avuto atleti che hanno conquistato l’ accesso alla Finale Nazionale e anche svariate medaglie. Tra gli atleti che hanno centrato i risultati principali ci sono Ginevra Negrello, 3a ai Campionati Italiani Assoluti Senior e vincitrice di tre medaglie in gare internazionali; Tommaso Gasparoli oro nella categoria Basic Novice Gold, Manuel Coco secondo tra gli Advanced Novice Gold, Elia Cesarini secondo tra i Pre Novice Gold e Martina Mirra terza tra i Novice Open Bronze.

Altri piazzamenti di rilievo sono stati ottenuti nel corso della stagione da Alice Faverio, una delle pattinatrici di punta della categoria Advanced Novice Elite, ma anche dalle altre atlete della fascia elitè Michelle Latini e Letizia Martegani, entrambe finaliste ai Campionati Italiani delle rispettive categorie. Grazie a questi e ad altri risultati la stagione 25-26 ha confermato la crescita della nostra società e rimarcato la sua posizione tra le squadre di punta del movimento italiano di pattinaggio.

Fuori dalle competizioni ci sono stati altri eventi di rilievo, come l’open day del 14 marzo che ha visto più di cento iscritti e a cui seguirà una replica nel mese di settembre 2026. L’ ultimo appuntamento della stagione sarà lo spettacolo di fine anno che si terrà il 30 maggio all’Acinque Ice Arena, con la partecipazione degli atleti agonisti e di tutti i corsisti. Il lavoro però non si interrompe perchè gli allenamenti degli atleti agonisti proseguiranno per tutta l’estate presso l’Acinque Ice Arena. I corsisti avranno invece a disposizione il Summer Ice Campo a giugno e luglio, aperto a bambini, ragazzi e adulti.