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Lombardia

Trenta giornate gratuite con le guide alpine per avvicinare i giovani lombardi alle professioni della montagna

L'iniziativa suddivisa tra arrampicate ed escursioni e curata dal Collegio Guide Alpine è diretta principalmente a ragazze e ragazze delle comunità di minori e centri diurni

arrampicata guide alpine

Tornano anche per il 2026 le escursioni e le arrampicate gratuite organizzate dal Collegio Guide alpine Lombardia in collaborazione con il Sottosegretariato Sport e Giovani di Regione Lombardia. Il progetto, intitolato “La strada della montagna”, si svolgerà tra giugno e luglio con 30 appuntamenti dedicati ai giovani tra i 12 e i 18 anni e ai Care Leavers tra i 18 e i 21 anni coinvolti in percorsi di autonomia.

L’iniziativa è rivolta in particolare a ragazze e ragazzi di Comunità Minori, Centri Diurni Minori e Centri di Aggregazione Giovanile della Lombardia, con l’obiettivo di offrire loro un’esperienza a contatto con la natura e, allo stesso tempo, far conoscere le professioni della montagna.

Il programma prevede 15 giornate di arrampicata e 15 escursioni in diverse province lombarde, in luoghi raggiungibili sia con mezzi pubblici sia privati. Ogni attività sarà dedicata a un singolo gruppo: per le arrampicate potranno partecipare gruppi da 6 a 15 persone, mentre per le escursioni da 10 a 20 partecipanti.

«Ci piaceva l’idea di rivolgerci ai giovani per avvicinarli alla natura e allo sport – spiega Fabrizio Pina, presidente delle Guide alpine della Lombardia –. In particolare abbiamo pensato ai ragazzi di Comunità Minori, Centri Diurni Minori e CAG perché forse hanno meno occasioni di altri di vivere questo tipo di esperienza. E chissà, magari qualcuno di loro scoprirà che la montagna li appassiona e che esistono professioni come le nostre che permettono di vivere di questa passione».

Soddisfazione anche da parte del Sottosegretario regionale Sport e Giovani Federica Picchi: «Far conoscere la montagna ai giovani più fragili è un’idea che mi ha subito entusiasmato. La natura e l’ambiente alpino educano quanto i libri. Le Guide Alpine, con la loro professionalità e conoscenza del territorio, sono fondamentali per sicurezza e rispetto della montagna».

Le iscrizioni aprono oggi, lunedì 19 maggio, sul sito del Collegio Guide alpine Lombardia, dove è disponibile il calendario completo delle attività con le schede dettagliate delle destinazioni e le modalità di partecipazione.

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Pubblicato il 19 Maggio 2026
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