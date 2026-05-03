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Trento tiene aperta la corsa playoff della Openjobmetis; Sassari retrocede in A2

Nel turno di riposo di Varese la Dolomiti Energia passa a Udine e tiene in bilico la qualificazione. La Virtus vince la regular season e spinge giù il Banco Sardegna

Openjobmetis Varese - Dolomiti Energia Trento 74-85

Bisognerà attendere l’ultimo turno del campionato di basket per il verdetto che riguarda più di tutte la Openjobmetis: l’ammissione ai playoff. Nella giornata in cui i biancorossi hanno riposato, la vittoria di Trento sul campo di Udine (69-76; Bendzius 16, Dawkins 15; Stewart 15, Baheye 12) tiene in corsa la Dolomiti Energia, risalita a -2 dalla squadra di Kastritis. Per avere la certezza dei playoff quindi, Varese dovrà andare a vincere a Bologna domenica prossima perché la classifica avulsa premia i trentini, in caso di parità. Con un occhio proprio al campo di Trento dove i padroni di casa ospiteranno una Milano costretta a vincere per agguantare il secondo posto in regular season.

In pratica, la 29a giornata è servita a “eliminare” Napoli che resta a -4 dalla OJM e non può più raggiungerla: la Guerri era impegnata sul campo attualmente più “caldo” della LBA, quello di Reggio Emilia. La Unahotels ha vinto 91-8o (Barford 16, Rossato, Caupain 15) esaurendo le possibilità dei partenopei (Bolton 16, Mitrou-Long e Toté 12): i biancorossi emiliani possono ancora concorrere per il sesto posto.

Due verdetti intanto sono importanti e definitivi in un unico momento: l’Olidata Virtus Bologna ha vinto la regular season con la vittoria 73-80 (Niang 16, Pajola 12) sul campo di Sassari (Macon 15, McGlynn 13) decretando anche la retrocessione matematica del Banco Sardegna. Una situazione inattesa, quella dei sardi, a inizio campionato, ma le sconfitte recenti a Cantù e Varese sono state due mazzate definitive per la squadra allenata da Veljko Mrsic.

Le altre: Brescia perde 88-80 a Tortona (Baldasso 18, Gorham 16; Burnell, Ivnanovic 17) e ora rischia fortemente il secondo posto perché Milano ha raggiunto la Germani e Venezia è subito dietro. L’Olimpia ha battuto Trieste (86-78; Shields 20, Bolmaro 15; Ramsey 20, Ross 14), la Reyer ha sbancato Cremona (88-111; Battle 21, Willis 17; Cole 22, Candi 17). Infine Cantù perde in casa 72-80 con Treviso (Moraschini 15, Fevrier 11; Croswell 20, Pinkins 15) ma entrambe si salvano per il ko di Sassari.

RISULTATI (29a giornata) Milano – Trieste 86-78; Tortona – Brescia 88-80; Sassari – Bologna 73-80; Cremona – Venezia 88-111; Reggio Emilia – Napoli 91-80; Cantù – Treviso 72-80; Udine – Trento 69-76; Riposa: Varese.

CLASSIFICA: Bologna 44; Brescia, Milano 40; Venezia 38; Tortona 32; Reggio Emilia 30; Trieste 26; VARESE 24 || Trento 22; Cremona, Udine, Napoli 20; Treviso, Cantù 18 || Sassari 14

PROSSIMO TURNO: Bologna – Varese; Brescia – Sassari; Trento – Milano; Trieste – Cremona; Treviso – Reggio Emilia; Venezia – Tortona; Napoli – Udine. Riposa: Cantù.

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Pubblicato il 03 Maggio 2026
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