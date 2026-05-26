Trionfo di sport, fair play e il ricordo di Amine alla terza edizione della “Newton League”

Un sole splendente e un clima semplicemente perfetto hanno fatto da cornice, mercoledì 20 maggio 2026, a uno degli appuntamenti più attesi dell’anno scolastico: la terza edizione della Newton League.

Il campo sportivo del comune di Gavirate si è trasformato per un giorno nel cuore pulsante del nostro istituto, ospitando un grandioso evento che ha visto scontrarsi sette agguerritissime squadre nel torneo di calcio a 11 e ben nove formazioni nel torneo di pallavolo.

La manifestazione è stata un successo anche dal punto di vista organizzativo: l’istituto ringrazia sentitamente l’amministrazione del comune di Gavirate per aver messo a disposizione una struttura efficiente e ben organizzata.

Calcio a 11: intensità in 20 minuti e il trionfo degli “Agri”

Il torneo di calcio ha regalato un grandissimo spettacolo, con partite rapide e intensissime della durata di 20 minuti. Le squadre degli studenti, ciascuna rigorosamente guidata e allenata da un professore in veste di coach (tra schemi tattici e urla dalla panchina), hanno dato vita a sfide ad altissimo tasso agonistico.

Nota di merito per la partecipazione della squadra del corso serale, allenata dal prof. Armando Valentini, che ha dimostrato una passione senza orari.

Dopo una serie di match combattuti colpo su colpo, la classifica finale ha visto:

1° Posto: La squadra degli Agri (Agricoltura), campioni assoluti della terza edizione (allenata dal prof. Giuseppe Lemme, “Il Capitano”).

2° Posto: Gli Elettrici, che hanno venduto cara la pelle fino all’ultimo secondo (incitati dal combattivo prof. Natalino Carelli).

3° Posto: I Manutentori, saliti sul terzo gradino del podio al termine di una grande cavalcata (guidati dalla coppia magica, i proff. Vincenzo Nuara e Salvatore Merlino).

Medaglia di legno per i ragazzi della 3° e 4° BMT e per il loro giovane ma già temibile allenatore, il prof. Davide Gippini.

Nel frattempo, gli spalti erano una vera e propria bolgia colorata: i compagni di classe hanno sostenuto i giocatori con coreografie, tamburi e cori incessanti, riempiendo la giornata di un’atmosfera di grandissima allegria ed entusiasmo.

La sfida finale: Studenti vs Prof e Collaboratori

Come da tradizione, la squadra vincitrice dei ragazzi (gli Agri) ha dovuto affrontare il “livello finale”: il match d’esibizione contro la temutissima selezione dei professori e dei collaboratori scolastici.

La partita si è conclusa con un netto 2 a 0 a favore del personale della scuola, con una prestazione magistrale impreziosita dalla firma sul tabellino dei marcatori di Antonio De Sanctis, collaboratore scolastico e per l’occasione bomber implacabile. Certo, i ragazzi sono scesi in campo con le gambe comprensibilmente stanche dopo un intero torneo sulle spalle… o forse, molto più probabilmente, hanno preferito non rischiare in vista degli ormai prossimi scrutini di giugno. Una “gentilezza” tattica davvero encomiabile!

Pallavolo: inclusione, sudore e il successo della 5BPLA

Parallelamente al calcio, i campi attigui hanno ospitato un torneo di pallavolo entusiasmante e numeroso, che ha visto la partecipazione di 9 squadre totali (3 del biennio e 6 del triennio). Il dato più bello e significativo è stato la composizione delle squadre, rigorosamente miste: un segnale che ha sottolineato l’importanza della parità di genere e della collaborazione totale sul rettangolo di gioco, dove ragazzi e ragazze hanno condiviso fatiche, schiacciate e strategie.

A imporsi su tutti, al termine di una finale al cardiopalma contro i rappresentanti del triennio, è stata la classe 5BPLA, che ha alzato la coppa tra gli applausi del pubblico.

Il momento più toccante: il ricordo di Amina Toufik

Oltre alle gioie dello sport, la Newton League ha vissuto il suo momento più alto e solenne. La comunità scolastica si è stretta in un abbraccio ideale, dedicando un munito di silenzio al ricordo di Amine Toufik, lo studente prematuramente scomparso ai primi di giugno dello scorso anno, pochissimi giorni dopo la scorsa edizione del torneo e a un passo dagli esami di maturità, a causa di un tragico incidente nel Lago Maggiore.

Alla presenza dello zio del ragazzo, con cui Amine viveva, il Dirigente scolastico, prof. Daniele Marzagalli, ha voluto dedicare un tributo commosso alla sua memoria, consegnandogli una maglia ufficiale di Fondazione Milan autografata dai calciatori. Un istante di profonda e condivisa commozione che ha unito lo stadio in un unico, lunghissimo applauso: il modo più bello per dire che Amine correva ancora in campo insieme a tutti noi.