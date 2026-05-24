Trovano zaino con soldi e documenti e rintracciano il proprietario: tre 13enni di Cocquio Trevisgo danno una lezione di civiltà
Protagonisti tre studenti di terza media del gruppo “Civicamente”, impegnato in attività a favore della comunità del paese. I tre ricompensati con una mancia
Un gesto semplice ma dal grande valore civico quello compiuto da tre ragazzi di 13 anni di Cocquio Trevisago nella tarda mattinata di domenica, all’interno del supermercato del paese. I giovani hanno trovato uno zaino smarrito contenente un portafogli con documenti, carte di credito, 50 euro in contanti e un telefono cellulare (immagine di repertorio).
Invece di limitarsi a consegnarlo al personale del punto vendita, i tre ragazzi hanno deciso di fare qualcosa di più: utilizzando le informazioni presenti all’interno dello zaino e il cellulare ritrovato, sono riusciti autonomamente a rintracciare il proprietario, un anziano residente della zona che si era accorto da poco dello smarrimento.
L’uomo, profondamente commosso e sollevato per aver ritrovato tutto intatto, ha voluto ringraziare personalmente i giovani con una piccola mancia, soprattutto per l’onestà e l’impegno dimostrati.
I protagonisti di questa storia appartengono al gruppo “Civicamente”, realtà giovanile impegnata in attività civiche e iniziative a beneficio del paese e dei suoi cittadini. Del gruppo fanno parte anche ex componenti del CCRR, il Consiglio Comunale delle Ragazze e dei Ragazzi, esperienza che negli anni ha contribuito a formare giovani attenti al bene comune e alla partecipazione civica.
L’episodio ha suscitato apprezzamento tra molti cittadini, che hanno visto nel comportamento dei tre ragazzi un esempio concreto di educazione, senso civico e responsabilità. In un periodo in cui spesso si parla dei giovani solo per episodi negativi, la storia di questi studenti dimostra invece quanto le nuove generazioni possano essere protagoniste di gesti positivi e capaci di fare la differenza nella vita quotidiana della comunità.
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