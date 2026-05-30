Trovato il corpo di un uomo senza vita in una casa di Cuasso al Monte. I vicini non lo vedevano da tempo

Non lo vedevano uscire di casa da un po’ di tempo e i vicini, insospettiti, hanno chiamato il 112 ma per un uomo del ’59 di Cuasso al Monte non c’era più nulla da fare e così è toccato ai soccorritori e ai Carabinieri di Varese constatarne il decesso.

Il cadavere dell’uomo, residente in via San Salvatore, è stato ritrovato nella tarda mattinata di oggi, sabato, e successivamente trasportato in obitorio. Sul posto sono intervenuti i mezzi di soccorso inviati da Areu ma ad aprire la porta sono stati i Vigili del Fuoco.

Da una prima osservazione della scena e del corpo sembra che il decesso sia attribuibile a cause naturali. Non sarebbero stati rilevanti segni di violenza evidenti.