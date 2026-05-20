Truck Tour Banca del Cuore 2025-2026: prevenzione cardiaca itinerante in Lombardia

Riparte a grande richiesta la Campagna Nazionale di Prevenzione Cardiovascolare “Truck Tour Banca del Cuore 2025-2026”, promossa dalla HCF Fondazione ANMCO per il Tuo cuore ETS. Dal 24 al 26 maggio il Jumbo Truck allestito appositamente farà tappa a Varese in Piazza Monte Grappa, offrendo ai cittadini screening cardiologici completi e gratuiti.

I partecipanti potranno sottoporsi a controlli elettrocardiografici, screening aritmico e metabolico, e ricevere la card BancomHeart personale, che permette di consultare online tutti i propri dati clinici e cardiologici in modo sicuro e immediato. Durante le giornate saranno organizzati anche incontri e dibattiti con medici locali, per sensibilizzare sull’importanza della prevenzione cardiovascolare.

L’iniziativa mira a ridurre le malattie cardiovascolari, ancora oggi principale causa di morte, portando la prevenzione direttamente nelle piazze delle città.

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