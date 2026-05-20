Varese News

Salute

Truck Tour Banca del Cuore 2025-2026: prevenzione cardiaca itinerante in Lombardia

Dal 24 al 26 maggio in Piazza Monte Grappa, cittadini e famiglie potranno sottoporsi a controlli gratuiti e ricevere la card BancomHeart, per consultare online tutti i propri dati clinici in sicurezza

elettrocardiogramma

Riparte a grande richiesta la Campagna Nazionale di Prevenzione Cardiovascolare “Truck Tour Banca del Cuore 2025-2026”, promossa dalla HCF Fondazione ANMCO per il Tuo cuore ETS. Dal 24 al 26 maggio il Jumbo Truck allestito appositamente farà tappa a Varese in Piazza Monte Grappa, offrendo ai cittadini screening cardiologici completi e gratuiti.

I partecipanti potranno sottoporsi a controlli elettrocardiografici, screening aritmico e metabolico, e ricevere la card BancomHeart personale, che permette di consultare online tutti i propri dati clinici e cardiologici in modo sicuro e immediato. Durante le giornate saranno organizzati anche incontri e dibattiti con medici locali, per sensibilizzare sull’importanza della prevenzione cardiovascolare.

L’iniziativa mira a ridurre le malattie cardiovascolari, ancora oggi principale causa di morte, portando la prevenzione direttamente nelle piazze delle città.

Per saperne di più

Tutti gli eventi

di maggio  a Materia

Via Confalonieri, 5 - Castronno
Redazione VareseNews
redazione@varesenews.it

Noi della redazione di VareseNews crediamo che una buona informazione contribuisca a migliorare la vita di tutti. Ogni giorno lavoriamo cercando di stimolare curiosità e spirito critico.

Abbonati a VareseNews
Pubblicato il 20 Maggio 2026
Leggi i commenti

TAG ARTICOLO

Commenti

L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.

La community di VareseNews

Loro ne fanno già parte
    Ultimi commenti

    Vuoi leggere VareseNews senza pubblicità?
    Diventa un nostro sostenitore!



    Sostienici!


    Oppure disabilita l'Adblock per continuare a leggere le nostre notizie.